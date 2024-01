Poca neve e piste chiuse: nel Lazio in montagna si va solo sulle ciaspole

La neve è poca nelle montagne del Lazio e la colonnina di mercurio, negli ultimi giorni, non ha di certo offerto il proprio contributo. Il risultato è che, anche quest’anno, la stagione sciistica è costretta a partire in ritardo.

L’innalzamento delle temperature, secondo quanto riportato nel rapporto “neve diversa” pubblicato nel 2023 da Legambiente, è preoccupante. Negli ultimi 50 anni ci sono stati 22 comuni che hanno registrato un incremento di oltre 3 gradi delle temperature medie. Due di questi si trovano nel Lazio: sui monti della Meta, al confine con il Molise e sui Monti Simbruini, a poca distanza dall’Abruzzo. È lì che si trova, ad esempio, Campo Staffi.

La situazione sui Monti Simbruini

“Quest’anno è davvero complicato – ha commentato Mauro Venditti, titolare del rifugio La Viperella, a Campo Staffi. La prima neve lì è arrivata il giorno dopo l’Epifania. “Il forte vento ha cancellato la scarsa nevicata che c’era stata” ha spiegato Venditti. Nella serata di sabato dal cielo sono caduti altri fiocchi, troppo pochi però per consentire agli impianti sciistici, che lì sono caratterizzati da 2 seggiovie ed altrettanti tapis roulant, sono rimasti chiusi. Lo scorso anno nella montagna sopra Filettino, nella terza settimana di gennaio, gli appassionati degli sport alpini cominciavano ad inforcare gli sci.

“Le località abruzzesi come Roccaraso, Ovindoli e Campo Felice hanno i cannoni sparaneve e quindi possono aprire alcune piste. Noi invece non ne disponiamo e quindi niente sci, andiamo sulle ciaspole”. La neve rimasta è infatti sufficiente per organizzare delle escursioni con le classiche “racchette”, come quella organizzata il 21 dicembre con partenza proprio dal rifugio Viperella.

Al Terminillo con lo slittino

Per restare sui Monti Simbruini, a Monte Livata non va meglio. Nell’unica località sciistica della provincia di Roma, gli impianti sono senza neve. Sul Terminillo invece, a partire dal sabato 20 gennaio, l’azienda municipalizzata ASM, subentrata nel 2023 al vecchio concessionario nella gestione degli impianti, ha fatto mettere in funzione i cannoni. Sono serviti ad innevare il “tapis roulant” del “Togo” e quindi a consentire soprattutto ai bambini di passare la giornata di domenica sulla neve. Con gli slittini. Perché nel Lazio, con queste temperature, sci e snowbord restano ancora in soffitta.