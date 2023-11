I kart di Super Mario sfrecciano a Roma. Colosseo e Vittoriano sulla pista più bella della storia

Ammirare piazza Venezia (senza cantieri), il Vittoriano e il Colosseo a bordo di go kart, mentre ci si lanciano gusci di tartarughe e bucce di banana. È il sogno realizzato da Nintendo per i romani e per tutti gli appassionati di Mario Kart, il franchise della casa nipponica giunto alla sua ennesima riedizione con “Mario Kart 8 Deluxe”. Si tratta di uno dei giochi più famosi al mondo e che, nel suo nuovo pacchetto del pass “percorsi aggiuntivi”, ha inserito anche un circuito cittadino all’interno della città di Roma. Speedrunner, youtubers ed appassionati sono subito impazziti per questa novità.

La pista si chiama “Roma romantica” ed è stata “battezzata” anche da una versione di Donkey Kong vestito da gladiatore. Non solo. È la seconda volta, dopo Atene, che Nintendo celebra una città mettendo prima il nome. Il nome originale, in giapponese, è Roma Avanti ma alla fine la denominazione cambia per ogni nazione.

Primo giro

Come da tradizione, una gara su Mario Kart prevede tre giri. Nel primo, si parte dal monumento a Vittorio Emanuele su via Del Corso per girare a sinistra, verso piazza Venezia. Da lì, si imbocca una strada che porta al Colosseo e poi ai Fori Imperiali. Sulla sinistra, tra l’altro, sono visibili il Tempio di Vespasiano e Tito e il Tempio di Saturno. Il primo giro si conclude passando davanti il Campidoglio, piazza Navona e piazza del Popolo, dove si trova la linea d’arrivo.

Secondo giro

Nel secondo giro, da piazza del Popolo si torna su piazza di Spagna e fino alla Fontana della Barcaccia, per poi risalire le scale di Trinità dei Monti. Si entra quindi a Villa Borghese per arrivare, poi, a Port del Popolo. Il rush finale prevede un passaggio per Campo de’ Fiori, con un omaggio a Giordano Bruno, salvo svoltare a sinistra per completare il “second lap” alla Bocca della Verità.

Terzo giro

Nel terzo giro si visitano la Fontana di Trevi e la Fontana dei Quattro Fiumi a piazza Navona. Si passa di nuovo davanti al Campidoglio, via del Corso e Campo de’ Fiori, sempre rigorosamente in notturna. I tempi? Attualmente il record per i tre giri appartiene al giocatore australiano Panda, con il tempo di 1’43’’515, a bordo di un Biddybuggy guidato da Yellow Yoshi.

Questo circuito sta piacendo molto anche ai giocatori italiani. Del resto, secondo una recente indagine di “Wallapop”, la piattaforma di compravendita di oggetti di seconda mano, è emerso come nel Lazio, a livello di console, si siano acquistate, soprattutto, Nintendo 3DS, Nintendo Wii e Nintendo Switch, gli unici apparecchi sui quali è possibile giocare a Mario Kart.