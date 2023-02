Centocelle e Pigneto tra spaccio e violenza: il grido di aiuto (inascoltato) del presidente del Municipio

Un militare di 44 anni, Danilo Lucente Pipitone, brutalmente aggredito in via dei Sesami, a Centocelle, morto in ospedale senza risvegliarsi dal coma in cui era precipitato, e una donna di 36 anni presa a pugni sulla Prenestina, zona Pigneto: due episodi di estrema violenza avvenuti nel giro di pochi giorni nel territorio del V Municipio, uno dei più vasti di Roma, in cui le tematiche della sicurezza e dell’ordine pubblico sono state affrontate più volte nel corso delle riunioni dell’Osservatorio territoriale per la sicurezza.

Le criticità da affrontare sono annose, e ormai ben note: degrado, episodi di violenza e spaccio hanno fatto precipitare la percezione della sicurezza di chi la zona la abita, ci lavora o semplicemente la frequenta. E a novembre il Municipio diretto dal presidente Mauro Caliste aveva provato ad affrontare la situazione disponendo una serie di interventi per quanto di sua competenza: potatura degli alberi e della vegetazione incolta che potrebbero offuscare le luci dei lampioni, rendendo alcune zone in particolare poco illuminate, e anche ostacolare il raggio d’azione delle telecamere di sorveglianza.

Spaccio, prostituzione e malamovida: le zone "rosse" del V Municipio

A distanza di qualche mese la questione si ripropone con ancora più forza, complici i recenti episodi di cronaca. Ed è proprio il presidente Caliste a ribadire la necessità di adottare interventi strutturali e strategie a lungo termine per aumentare la sicurezza nel suo territorio, una richiesta ribadita più volte e da diversi mesi.

"Al netto dei drammatici episodi che si sono verificati negli ultimi giorni, è da tempo che chiedo al prefetto che venga dedicata alle problematiche tristemente note del V Municipio un'apposita riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza provinciale - spiega Caliste a RomaToday - Il territorio è molto vasto, e ogni quartiere ha le sue criticità. Abbiamo lo spaccio al Quarticciolo e a Tor Sapienza, la prostituzione sulla Togliatti, la malamovica e di nuovo lo spaccio al Pigneto. Dal canto nostro affrontiamo i temi nell'osservatorio per la sicurezza, cui vengono invitati cittadini e comitati per raccogliere segnalazioni, e ci siamo mossi con interventi di potatura nella zona dell'isola pedonale del Pigneto e in altre aree per aumentare l'illuminazione. Ma se qualcosa è stato fatto, moltissimo ancora c'è da fare, e servono risorse e programmi".

"Serve un presidio fisso notturno delle forze dell'ordine, ma mancano le risorse"

Soprattutto, sottolinea Caliste, servono maggiori forze dell'ordine: "Lungi da me incentivare uno stato di polizia, ma le problematiche sono evidenti e ormai note a tutti da tempo - prosegue - bisogna ripristinare un presidio fisso delle forze dell'ordine che sia anche pratico. Gli episodi gravi ci sono stati. Mi rendo conto che le forze dell’ordine fanno quello che possono, abbiamoo chiesto l'installazione di nuove videocamere a largo Preneste, e la dirigente del Comune d Roma per la sicurezza si sta interessando. Abbiamo chiesto anche ad Acea maggiore illuminazione, qualche intervento è stato fatto, ma sono troppi anni che le cose sono state abbandonate. Servono pattuglie dedicate durante la notte nelle zone che è risaputo sono problematiche. Partendo dal Pigneto e passando per Tor Pignattara, Marranella, Centocelle, Villa Gordiani".

La richiesta: una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza da dedicare al V Municipio

"I controlli verranno certamente potenziati nelle prossime due settimane alla luce di quanto accaduto - riflette ancora Caliste - ma tra quindici giorni siamo da capo. È fondamentale discutere della questione in un'apposita riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, riunione che io chiedo da mesi. O si fanno interventi strutturali o il problema continua a esistere. Pensiamo alla ragazza aggredita sotto casa al Pigneto: quanto successo è gravissimo, lei ha chiesto aiuto ma chi si è affacciato alle finestre l'ha invitata a fare meno chiasso. D'altro canto è una reazione non così inconsueta: ormai è talmente tanto tempo che le persone che abitano in alcune zone del Pigneto fanno i conti con malamovida e degrado notturno che non si è più in grado di distinguere quando ci si trova davanti a una richista di aiuto".