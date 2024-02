Pietre d'inciampo davanti alla questura per i poliziotti vittime del nazifascismo

"Nulla deve essere dimenticato degli anni bui del nazifascismo". Sono state posizionate giovedì mattina tre pietre d'inciampo davanti all'ingresso della questura di Roma. Tre sanpietrini, in memoria del vicebrigadiere di polizia Pietro Lungaro e degli agenti Emilio Scaglia e Giovanni Lupis, uccisi dai nazifascisti (il primo nella strage delle Fosse Ardeatine e gli altri due a Forte Bravetta, pochi giorni prima della Liberazione di Roma). "Tre eroi della polizia che hanno lottato per il Paese contro la barbarie del nazifascismo - le parole del sindaco di Roma Roberto Gualtieri presente alla cerimonia.

Uccisi dai nazifascisti

I tre poliziotti si sacrificarono per la Patria e vennero uccisi nel 1944. Lungaro, vicebrigadiere di pubblica sicurezza, dopo la prigionia a via Tasso venne ucciso alle Fosse Ardeatine il 24 marzo. Lupis, guardia di pubblica sicurezza, passò da via Tasso a Regina Coeli per poi essere ucciso il 3 giugno a Forte Bravetta. Stesso destino e stesso percorso per Scaglia, guardia della Polizia Africa Italiana, anche lui giustiziato il 3 giugno 1944. La loro "colpa" fu quella di non aver voluto unirsi agli occupanti.

Pietre d'inciampo davanti alla questura

Alla posa delle pietre, avvenuta al termine di una cerimonia solenne alla presenza dei familiari dei poliziotti caduti, hanno partecipato il vicario generale di Papa Francesco per la Diocesi di Roma, Angelo De Donatis, l'ambasciatore di Israele in Italia, Alon Bar, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il prefetto e il questore della Capitale, Lamberto Giannini e Carmine Belfiore, la presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni e il presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun. Insieme a loro il capo della polizia, Vittorio Pisani e il presidente della Corte d'Appello, Giuseppe Meliadò. Presenti alla cerimonia anche gli studenti della scuole media dell'istituto comprensivo via delle Carine.

Sacrificio per la patria e la libertà

Oggi, ha detto Gualtieri "è una giornata importantissima in cui poniamo tre pietre della memoria per ricordare il sacrificio di tre agenti della polizia di Stato che diedero la vita per la patria, per la libertà e per la democrazia". Lungaro, Scaglia e Lupis, ha sottolineato il sindaco, "furono torturati e uccisi perché scelsero di stare dalla parte giusta, quella di sostenere la resistenza all'occupazione nazifascista e di riscattare l'Italia dall'abisso in cui era stata gettata". Per il questore di Roma Carmine Belfiore "quella di stamattina è una cerimonia molto importante, queste pietre d'inciampo solo un gesto significativo fortemente voluto da noi per quello che vogliono rappresentare". "Attraverso queste iniziative - ha concluso il questore della Capitale - ribadiamo che nulla deve cadere nell'oblio, scolpendo sulle pietre il nome e il cognome di chi, purtroppo, è stato trucidato".

Il Sabato nero del 1943

"Eventi come quelli di oggi rappresentano un prezioso contributo al racconto di fatti storici per favorire e alimentare una riflessione collettiva sul valore della memoria. Mai prima della Shoah l'uomo aveva osato realizzare un'industria della morte così efficiente e brutale - le parole del ministro degli Interno Matteo Piantedosi durante il suo discorso negli uffici di via di San Vitale -. L'Italia ha pagato un prezzo altissimo per la follia nazi-fascista. Solo a Roma nel sabato nero nell'ottobre del '43 le SS strapparono alla Capitale 1024 sui figli e solo in 16 tornarono. Gli anni trascorsi da quei tragici eventi non attenuano il senso di sconforto e di pensa sconfinata per le vittime innocenti che si prova di fronte al sistema di sterminio di massa che fu attuato dal nazismo e dai regimi suoi complici. Per questo il ricordo non può essere solo un esercizio retorico deve essere un pungolo che spinga l'intera società a interrogarsi su se stessa e sui suoi valori e sulle sue prospettive". "Si tratta di un'iniziativa che rientra in un progetto molto più ampio" - le parole del capo della polizia, Vittorio Pisani.

"Siamo tutti insieme"

Cerimonia dove sono state ricordate le tre vittime del nazifascismo ma anche il questore di Roma Angelo De Fiore (morto a Roma nel 1969) che salvò la vita di centinaia di ebrei strappandoli alla deportazione nazista e all'Olocausto. Durante la cerimonia a cui erano presenti i familiari degli agenti uccisi Pietro Lungaro, Emilio Scaglia e Giovanni Lupis alla questura di Roma è stato donato un quadro in memoria del poliziotto. "Le immagini di terrorismo e guerra oggi sono dolorose, preoccupanti e non possono farci pensare che riguardano solo un territorio lontano in Ucraina o Medio Oriente -il ricordo della presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche italiane Noemi Di Segni -. I fatti gravi che avvengono anche qui richiedono attenzione ed è chiaro che hanno connotazioni ben diverse da quelle del dramma della Shoah e della Seconda guerra mondiale". "Proprio per questo siamo tutti assieme, vigili su quello che avviene qui e non solo nel mondo ebraico - ha sottolineato -. Grazie a nome di tutte le comunità ebraiche d'Italia per quello che fate ogni giorno. L'Italia tutta è un punto di riferimento e di fiducia per noi e per chi osserva e beneficia di questa vostra dedizione anche all'estero".

C'è ancora antisemitismo

Alla cerimonia anche l'ambasciatore dello Stato d'Israele in Italia , Alon Bar: "Pochi giorni fa è stata celebrata la giornata della Memoria, ma vediamo come il concetto di antisemitismo non sia affatto spento, ma anzi riemerge con nuove forme. Per questo è importantissimo coltivare la memoria. Qui oggi il ricordo di tre dello Stato italiano e del questore Angelo de Fiore che in questa città ha salvato centinaia di ebrei destinati alla morte. Grazie alla polizia si Stato e alle istituzioni Italiane perché comprendono l'importanza di questa memoria".

Il figlio di Pietro Lungaro

Commovente il discorso di Pietro Lungaro che ha ricordaro il padre Pietro Ermenegildo Lungaro, vice brigadiere della polizia torturato e ucciso dai nazisti alle Fosse Ardeatine: "Lui faceva attività partigiana continuamente e rischiando e quando mia madre gli diceva 'come facciamo?, lui rispondeva 'non ti preoccupare i nostri figli sapranno crescere".

"Mio padre - ricorda ancora Lungaro - portava le armi ai partigiani di stanza nella zona dei Castelli Romani - e addirittura posso dire che mio padre - in un racconto di mia madre - si riuniva con altri di notte in una trattoria in via Alcamo per preparare un attentato in bia Tasso per liberare i prigionieri. Sono un figlio della polizia di Stato e a giovani poliziotti dico cercate di vivere questi ricordi con molta partecipazione e soprattutto capite che i valori di libertà e democrazia, come dice il presidente Mattarella, non sono consegnati dalla storia ma vanno continuamente vissuti e realizzati come ha ricordato più volte il presidente della Repubblica".