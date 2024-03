Carotaggi per lo stadio della Roma, i vigili accompagnano i tecnici per paura delle proteste dei residenti

Al via i carotaggi per il nuovo stadio dell’AS Roma a Pietralata. Tecnici della società giallorossa, accompagnati dalla polizia locale, sono all’opera dalla mattina di giovedì, 21 marzo, sui terreni dove dovrebbe nascere il nuovo impianto sportivo. La presenza dei vigili si sarebbe resa necessaria per far fronte alle eventuali proteste dei residenti contrari all’opera. Effettivamente, su via degli Aromi, erano presenti, all’arrivo dei tecnici, una quindicina di persone. “Siamo qui per documentare quanto accade per cause future” dicono a RomaToday.

Lavori preliminari

Nella giornata di ieri, mercoledì 20 marzo, c’era stato un primo sopralluogo esplorativo. I carotaggi veri e propri sono partiti il giorno dopo. Come detto, sul luogo non c’erano solo i tecnici della Roma. Con loro anche la polizia locale di Roma Capitale, intervenuta in caso di proteste da parte dei contrari allo stadio. Tensioni, in realtà, non ci sono state con i cittadini che si sono limitati ad osservare le operazioni.

Presidio

Sul posto, nei pressi dello sfasciacarrozze di via degli Aromi, c’erano una quindicina di attivisti contrari, da sempre, allo stadio. “Non stiamo protestando, ci saranno altre novità che fermeranno il progetto dello stadio – dicono a RomaToday – noi siamo qui solo per documentare quello che sta accadendo. Siamo convinti che i tecnici della Roma non siano neanche autorizzati a fare queste indagini, ecco perché c’erano i vigili” aggiungono. Secondo quanto si apprende però la polizia locale è presente nell'area per garantire la sicurezza di chi stava lavorando sull’area.

Le difficoltà

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, vorrebbe inaugurare il nuovo impianto già nel 2027. Un traguardo ambizioso vista anche la complessità del progetto. Di recente, intanto, si è concluso un ciclo di incontri con cittadini, attivisti e tecnici per illustrare meglio quello che si andrà a realizzare nell’area di Pietralata. Un dibattito pubblico dal quale i contrari all’opera sono usciti ancor più convinti delle loro posizioni, sia per quanto concerne i dubbi sull’idoneità dell’area prescelta che per la tutela del verde pubblico. Sullo sfondo non si può dimenticare anche l’idea del governatore del Lazio, Francesco Rocca, di trasferire l’ospedale Umberto I proprio nell’area di Pietralata. Un progetto che, secondo il Pd, non permetterebbe la futura realizzazione dello stadio della Roma.