La Roma di Piero Angela, dalla vita alla Camilluccia all'amore per i romani

Italia intera in lutto per la morte di Piero Angela: il giornalista, conduttore e divulgatore scientifico si è spento a 93 anni dopo una lunga malattia, come confermato dal figlio Alberto sui social nella mattinata di sabato 13 agosto.

“Buon viaggio papà”, ha scritto Alberto Angela, diffondendo una notizia che ha gettato una dolorosa ombra sul panorama scientifico e culturale italiano. Centinaia i messaggi di cordoglio per la scomparsa di un’icona a livello internazionale, che dopo avere trascorso i primi anni della sua carriera tra Torino (dove è nato), Parigi e Bruxelles aveva scelto Roma per vivere. E Roma lo aveva accolto, diventando un po' anche la sua città.

La Roma di Piero Angela: da 50 anni alla Camilluccia

Angela si era infatti trasferito, ormai 50 anni fa, in zona Camilluccia, in un appartamento di via Cortina d’Ampezzo dove viveva con la moglie. Una scelta legata alla vicinanza con gli studi Rai di Viale Mazzini, ma anche al desiderio di abitare in un’area più residenziale e tranquilla rispetto al caos del centro.

Alla Capitale l’iconico conduttore di programmi cult come Quark e Superquark era legato da un rapporto di amore profondo, non solo per la città e la sua storia, ma anche per il suo clima e per le persone che la popolano: "Amo i romani, sono pieni di calore, simpatici", aveva detto in un'intervista qualche anno fa. Senza però voltarsi dall'altra parte davanti ai difetti: il caos, la sporcizia e il malcostume di gettare i rifiuti a terra, abitudine che offuscava, a suo dire, la luce di cui la città è ammantata.

Roma è stata inoltre spesso anche al centro del suo lavoro: solo lo scorso giugno ai Fori Romani era tornato lo spettacolo-evento 'Viaggi nell'antica Roma’, che racconta attraverso scenari reali e virtuali il Foro di Cesare e il Foro di Augusto proprio con la sua voce.

Il saluto di Piero Angela ai fan di SuperQuark

Per congedarsi dalle moltissime persone che con lui sono cresciute, e che grazie a lui hanno imparato ad apprezzare scienza e cultura, Angela ha lasciato, nei giorni scorsi, un ultimo messaggio sul sito di SuperQuark.

“Cari amici - ha scritto - mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme. Ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Soprattutto ho avuto la fortuna di conoscere gente che mi ha aiutato a realizzare quello che ogni uomo vorrebbe scoprire. Grazie alla scienza e a un metodo che permette di affrontare i problemi in modo razionale ma al tempo stesso umano. Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti (persino una piccola soddisfazione: un disco di jazz al pianoforte…). Ma anche, sedici puntate dedicate alla scuola sui problemi dell'ambiente e dell'energia. È stata un'avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati. A mia volta, ho cercato di raccontare quello che ho imparato. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile Paese. Un grande abbraccio".