Piazza Venezia chiude per lavori. Bus e auto deviate, tutte le informazioni

Da sabato 21 ottobre scatta la nuova viabilità in piazza Venezia per consentire il proseguimento dei lavori per la realizzazione della nuova stazione metro C. La circolazione sarà consentita, a doppio senso, solo sul lato del palazzo delle Generali. Sarà invece chiuso il tratto dalla parte di palazzo Venezia. Chi arriva da via Cesare Battisti potrà proseguire dritto verso via del Plebiscito (mentre chi è autorizzato potrà anche percorrere via del Corso) oppure girare a sinistra verso l’Altare della Patria. Da qui, costeggiando il cantiere Metro C fino a piazza San Marco, si potrà procedere verso via del Teatro Marcello.

Nuovi semafori e linee bus

Per aumentare la sicurezza dei pedoni e fluidificare il traffico saranno istituiti due semafori: uno all’incrocio tra piazza Venezia, via del Corso e via Cesare Battisti, l’altro tra piazza Venezia e piazza San Marco.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico scatteranno modifiche per alcune fermate e linee di bus:

la fermata 70038 in piazza Venezia sarà soppressa (per le linee 40 - 64 - 70 - n8 - n11 - n70 - n98 - n716) e sostituita dalla vicina fermata 81964 in via del Plebiscito;

al posto della fermata sotto palazzo Venezia ne sarà temporaneamente istituita una su via IV Novembre, prima di piazza Santi Apostoli, per le linee H - 60 - 170 -n8 - n11 - n716;

le linee 51 e 85, provenendo da via del Corso e dirette a Fori Imperiali, da piazza Venezia devieranno per piazza S. Marco, via di S. Venanzio, Ara Coeli e di nuovo su piazza Venezia;

sarà attivata la fermata 80610 Ara Coeli/P.za Venezia per le linee 51 (e 51D nei festivi) e 85.

Cantiere lungo dieci anni

Inaugurato a giugno 2023, il cantiere per la nuova stazione Vevenzia della linea C durerà, secondo i programmi, 10 anni, per un investimento complessivo di 2 miliardi di euro. Collocata al centro della piazza tra il Vittoriano, Palazzo Venezia, il Foro di Traiano, il Palazzo delle Assicurazioni Generali, la Chiesa di Santa Maria di Loreto, l’atrio del futuro scalo ospiterà un allestimento espositivo che permetterà non solo di attraversare la piazza, attraverso i futuri tre ingressi, ma di fruire dei ritrovamenti che emergeranno durante gli scavi della stazione.

Quella di piazza Venezia diventerà la stazione principale della linea C, visto che si collegherà anche con la futura metro D, sempre che il progetto risulti realizzabile. Entro dicembre 2024, invece, le stazioni di Metronia e Fori Imperiali saranno pronte, secondo quanto promesso dall’assessore alla mobilità Eugenio Patanè, con l’avvio del trasporto passeggeri a marzo 2025. Parallelamente ai lavori per la stazione Venezia, verranno poi avviati e portati avanti i lavori su tutta la linea C, fino a Farnesina.