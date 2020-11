Domenica piazza Venezia chiusa per le riprese di Mission Impossible

Piazza Venezia Mission impossible. Tom Cruise torna a girare nel cuore di Roma e per tre ore, domenica 29 novembre, la centralissima piazza della Capitale sarà inaccessibile.

Dalle 7 alle 10, per lasciare spazio a riprese cinematografiche, sarà chiusa al traffico piazza Venezia con istituzione del doppio senso di marcia in via del Plebiscito. Le linee H-30-40-44-46-51-60-62-63-64-70-80-81-83-85-87-160-170-190F-492-628-715-716-781-916F e C3, potrebbero subire rallentamenti e/o deviazioni.

Dalle 10 alle 5 di lunedì mattina, inoltre, per il rifacimento del manto stradale, stop al transito su via di San Marco e sul tratto di piazza adiacente a palazzo Venezia. Deviate le linee di bus.

Le linee H-44-51-63-83-85-160-170-715-716-781-n5-n8-n11-n90-n543-n716-nME-nMC in transito presso piazza Venezia dirette verso San Venanzio deviano in via in via del Plebiscito, largo di Torre Argentina, via di Torre Argentina, via Florida, via delle Botteghe Oscure, via di San Venanzio.

Inoltre le linee 46-60-80-190F-916F-n5-n11-n90-n201-n543-nME-nMC-n904-n913 in partenza dal capolinea piazza Venezia, vengono instradate a destra in direzione piazza Venezia. Pertanto la fermata N°70387 viene temporaneamente soppressa

Da lunedì 30 novembre a sabato 5 dicembre, poi, via del Corso sara' in parte chiusa al traffico di notte, dalle 0,30 alle 5,15, per l'allestimento delle luminarie natalizie. La strada sara' interdetta al transito tra piazza Venezia e via dei Sabini. Deviate le linee di bus.