Piazza Scotti, il cantiere compie 300 giorni e scatta la 'festa'. Il Municipio: "Dal 17 maggio viabilità ripristinata"

Abitanti di Monteverde ormai esasperati dalla durata dei lavori di restyling. I consiglieri municipali del Pd organizzano un "party" per celebrare l'amaro traguardo, la presidente del "parlamentino" Silvia Crescimanno rassicura: ancora una ventina di giorni per tornare alla normalità

Una “festa di compleanno” per il contestato cantiere di piazza Scotti , aperto da 300 giorni: l’hanno organizzata i consiglieri del gruppo Pd del Municipio XII, che mercoledì mattina si sono ritrovati davanti alle reti metalliche e hanno affisso uno striscione che domanda “per quanto ancora” i lavori dovranno andare avanti.

“Trecento giorni di lavori, viabilità bloccata, cantiere in alto mare e i negozi abbassano le serrande - attacca il consigliere Lorenzo Marinone, che si è messo in posa con i colleghi reggendo le candeline da 300 - Questa amministrazione è riuscita in un’impresa storica, bloccare la mobilità nell’intero quartiere”.

Del cantiere di piazza Scotti si parla ormai da tempo, ben oltre i 300 giorni fattivi di apertura. Il progetto in sé, infatti, aveva fatto discutere, soprattutto dal punto di vista delle modifiche alla viabilità: cancellata la rotatoria in favore di una serie di sensi unici “labirintici” che hanno paralizzato il traffico in zona, con conseguenze - denunciano i commercianti - anche sugli affari.

Piazza Scotti, Crescimanno: "Viabilità ripristinata il 17 maggio"

Un progetto di restyling da circa 900mila euro che l’amministrazione Raggi ha inserito all’interno del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) incentrato su più ampi zone pedonali e “isole ambientali” in cui (sulla carta) a dominare è il verde. Ma dopo quasi un anno di lavori, anche i più inclini ad appoggiare il progetto iniziano a essere esasperati dalla durata. La presidente di Municipio, Silvia Crescimanno, proprio martedì ha voluto condividere un aggiornamento sull’avanzamento annunciando che la viabilità dovrebbe essere ripristinata lunedì 17 maggio se il meteo lo consentirà

“I parapedonali verranno installati la prossima settimana, il posizionamento della segnaletica stradale avrà inizio mercoledì notte, l’attraversamento con via De Calvi dovrebbe essere concluso questa settimana, sperando nelle condizioni meteo favorevoli - ha scritto - Ricordiamo la piantumazione dei nuovi alberi, attraversamenti pedonali con betonelle, nuovi marciapiedi in betonelle, pavimentazione rialzate, nuove caditoie e sistema di drenaggio acqua piovana, nuova illuminazione e panchine intelligenti”.