Lavori a Piazza Risorgimento: cambiano capolinea e percorso degli autobus

Da oggi, giovedì 2 maggio 2024, sono partiti i lavori di riqualificazione previsti nell’ambito del Giubileo di Piazza del Risorgimento. Gli interventi comporteranno delle modifiche sul trasporto pubblico, che per la precisione riguarderanno le linee 19NAV, 32, 81 e 590.

Entrando nel dettaglio, la 19NAV avrà capolinea non più a piazza del Risorgimento ma viale Giulio Cesare, in cui arriverà passando da viale delle Milizie e via Barletta. Nella direzione opposta, dunque verso piazza di Porta Maggiore, la linea bus dal nuovo capolinea passerà per via Carlo Alberto dalla Chiesa e viale delle Milizie.

Per quanto riguarda il bus 32, la linea diretta a piazza del Risorgimento si fermerà nella corsia tramviaria del 19 percorrendo viale Angelico, viale delle Milizie, via Leone IV, viale dei Bastioni di Michelangelo e la rotatoria di Piazza Risorgimento. Verso Saxa Rubra invece, arrivato a via Leone IV, il bus seguirà viale Giulio Cesare e poi via Barletta prima di riprendere il regolare itinerario.

Nuovo capolinea per la linea 81, con l’autobus che si fermerà in via Crescenzio a 10 metri da piazza Risorgimento. Lungo il suo percorso da via Cola di Rienzo si muoverà in via Terenzio. Verso piazza Malatesta percorrerà tutta via Cola di Rienzo.

La stazione della metro Cipro sarà invece il nuovo capolinea della linea 590. Da viale delle Milizie il bus, in direzione piazza Risorgimento, seguirà via Andrea Doria, via Ruggero di Lauria, via Caracciolo, via Pisani, via Angelo Emo fino ad arrivare alla stazione della fermata metro della linea A. Nella direzione piazza di Cinecittà dal capolinea temporaneo, il mezzo transiterà lungo via Angelo Emo, via Candia, viale Giulio Cesare e via Barletta. Queste modifiche comporteranno la temporanea sospensione di 6 fermate.

Queste tutte le modifiche al trasporto pubblico dovute ai lavori. Non si segnalano invece cambiamenti alla viabilità privata.