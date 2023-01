"La Befana sembra Halloween, basta andare a piazza Navona per inorridire"

Piazza Navona il 6 gennaio si è riempita di famiglie e turisti, molti provenienti anche da molto lontano solo per assistere al volo della vecchina aiutata dai vigili del fuoco. A non tutti, però, è piaciuto il clima festoso.

Paolo Crepet, psichiatra e sociologo, volto noto della televisione italiana e spesso invitato dai talk per dire la sua riguardo a crimini e altri fatti di cronaca, all'agenzia Agi ha citato la festa della Befana a piazza Navona parlando di cosa è diventata, per lui, questa ricorrenza che chiude le festività natalizie.

"Oggi è diventata consumistica, tipo Halloween - ha ammesso Crepet - basta andare a piazza Navona a Roma per inorridire". Crepet prosegue, durissimo: "È un orrore totale, manca la bancarella con l'intimo e poi c'è tutto" ha aggiunto.

Critiche sono arrivate anche dalla stessa maggioranza politica che siede in assemblea capitolina e sostiene Roberto Gualtieri. Più di un consigliere non è affatto contento di come sia stato gestito il bando 2022/2023: "Non c'è niente di culturale, sembra una sagra di paese" bisbiglia, neanche troppo piano, qualche scontento.

Per l'assessora alle attività produttive, pari opportunità e sicurezza di Roma Monaca Lucarelli, presente al volo della Befana la mattina del 6 gennaio, è stato un successo: "Vedere così tante persone riunite tra i gazebo e gli stand della Fiera di Piazza Navona, che quest'anno abbiamo fatto il possibile per rilanciare e riqualificare dopo un lungo periodo di stop, mi ha confermato che lo sforzo e il lavoro svolto è stato di gran lunga ripagato" ha scritto su Facebook, prima di ringraziare il Sindaco, i vigili del fuoco, i colleghi della giunta e "tutto il mio staff" per aver reso possibile "tutto questo".