Nuova illuminazione a piazza della Repubblica. È costata 700mila euro

Piazza della Repubblica brilla di luce nuova. Il 22 gennaio si è accesa per la prima volta la nuova illuminazione pubblica dei palazzi porticati, oltre che dei prospetti laterali su via Nazionale fino a via Torino.

Nuova illuminazione per piazza della Repubblica

La cerimonia ha visto la presenza del sindaco Roberto Gualtieri, insieme all'assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini, all'Ad di Acea Spa Fabrizio Palermo, l'Ad di Areti Giulio Antonio Carone, il Comandante generale della Polizia Locale Mario De Sclavis e il parroco della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, don Pietro Guerini. Il progetto, curato da Areti, è stato finanziato con 700mila euro dal bilancio di Roma Capitale.

Intervento sostenibile

L’intervento di ammodernamento dell'impianto di illuminazione dei palazzi porticati ha riguardato i prospetti principali che affacciano su piazza della Repubblica e i prospetti laterali su via Nazionale fino all'intersezione con via Torino. Non solo decoro e ammodernamento, oltre alla volontà di dare il giusto rilievo a luoghi dall'enorme valore culturale, ma sostenibilità: "Il nuovo impianto ci consente di abbattere i consumi rispetto al precedente - spiega il sindaco Roberto Gualtieri -, ormai obsoleto, con un risparmio di 10 kw, equivalente al consumo annuo di 15 appartamenti con 4 persone. Questo è solo un esempio di quello che da ora in avanti faremo con Areti, grazie all’accordo transattivo, non più lavori in emergenza, ma programmati".

In arrivo 65 milioni di euro di investimenti

L'accordo accennato dal Sindaco prevede 40 milioni di euro per l'ammodernamento e lo sviluppo dell'illuminazione pubblica, con un’attenzione particolare alle strade segnalate dai municipi come potenzialmente pericolose, a questi si aggiungono 10 milioni per la realizzazione di 715 attraversamenti pedonali luminosi e 15 milioni di euro del Giubileo per l’illuminazione anche di siti particolarmente rilevanti dal punto di vista storico in tutta la città, come le Terme di Diocleziano, e di strade, tra cui l’area adiacente alla Stazione Termini.

Gualtieri: "Vedremo grandi cambiamenti"

“La nuova illuminazione di piazza della Repubblica - continua Gualtieri - testimonia l’importanza di programmare interventi di così forte impatto per la città, fondamentali per la sicurezza, in un’area sensibile come quella della Stazione Termini. A Roma è in corso un grande processo di trasformazione, le aree di Piazza della Repubblica e della Stazione sono nel pieno dei lavori giubilari al termine dei quali avremo un’area pedonale che dal Planetario si proietta verso le Terme di Diocleziano, con strade riqualificate e con il principale nodo di scambio ferroviario della città riorganizzato. Con il Giubileo – conclude Gualtieri – vedremo grandi cambiamenti all’insegna dell’accoglienza e della vivibilità”.

Segnalini: "Rafforziamo sicurezza dell'area"

“Il nuovo assetto della piazza – commenta l’assessore Segnalini - si inserisce nel percorso di trasformazione di Roma che, anche in vista del Giubileo, prevede numerosi interventi di miglioramento della qualità urbana. In questo caso, l’illuminazione della piazza, oltre ad essere un’operazione di valorizzazione, rafforza la sicurezza dell’area. È stata importante la collaborazione che ha permesso la realizzazione del progetto tra Areti, Enti di tutela, proprietari degli stabili e attività commerciali. Ogni volta che è stato possibile, i lavori sono stati effettuati di notte, dopo la chiusura degli esercizi. Anche per quest’ultimo aspetto è stato molto importante il supporto del Municipio I”.



“Questo progetto – commenta l’Ad di Areti Giulio Antonio Carone – dimostra le capacità sviluppate da Areti nel realizzare interventi di illuminazione artistica e architettonica di eccellenza. Tali capacità sono messe costantemente al servizio della cittadinanza e dei milioni di turisti che visitano la Capitale, come nel caso della recente apertura della Domus Tiberiana. Areti conferma la sua missione volta a fornire alla città un servizio di illuminazione pubblica sempre più efficiente. La disponibilità di maggiori risorse che Roma Capitale destina a questo scopo sarà fondamentale per realizzare un rinnovamento radicale di tale servizio per la sicurezza e la vivibilità della città”.