Piazza dei Cinquecento, partono i lavori: tutte le informazioni su chiusure, viabilità e nuovi capolinea

Piazza dei Cinquecento subirà una metamorfosi. In vista del Giubileo l’area sarà restituita ai cittadini, ai turisti ed ai pellegrini completamente riqualificata. Verrà in buona parte pedonalizzate e, secondo il progetto finanziato con i fondi del ministero dei trasporti, si trasformerà in un hub intermodale in cui i mezzi della mobilità sostenibile convivranno con alberi, aiuole, piccoli giardini.

Perché la metamorfosi possa compiersi, è necessario avviare nuovi cantieri. La data da segnare sul calendario è quella di lunedì 22 gennaio perché da quel giorno in poi si entra nel vivo della trasformazione. Cittadini e turisti che transitano davanti la stazione Termini devono quindi prendere nota di cambiamenti rispetto all’attuale assetto viario e, anche, sulla diversa collocazione dei bus al capolinea.

Cosa cambia in via Giolitti

Una modifica da tenere in considerazione è quella che riguarda via Giolitti e che interessa soprattutto gli utenti del trasporto privato. Gli automobilisti, come gli utenti che si spostano sui mezzi motorizzati a due ruote, dovranno ricordarsi che nel tratto che va da via Rattazzi a piazza dei Cinquecento, via Giolitti diventerà una strada riservata al trasporto pubblico. Per i veicoli che provengono dal sottopasso Turbigo, con l’eccezione dei taxi e dei bus, dovranno obbligatoriamente girare a sinistra, una volta giunti all’incrocio con via Rattazzi.

Via Giolitti sarà quindi la vera protagonista di questa fase di cantiere che prende avvio il 22 gennaio. I cambiamenti, però, interesseranno anche le strade vicine ed i sensi di marcia verranno modificati, con una serie di nuovi divieti di sosta e fermata, pensati per agevolare la nuova viabilità. E così ad esempio in via Gioberti sarà vietato ai mezzi privati l’accesso in direzione di via Giolitti. Inoltre per consentire il transito veicolare nell’area, ci saranno dei cambi dei sensi di marcia e svolte obbligate in piazza Manfredo Fanti, via Carlo Cattaneo, via Enrico Cialdini, piazza di Santa Maria Maggiore, via Farini e via Amendola.

La nuova organizzazione dei capolinea

Non ci sono però solo le modifiche alla viabilità ed in particolare a quella di via Giolitti da registrare. Molti cambiamenti riguardano infatti la disposizione dei capolinea. Per rendere più semplice districarsi nella nuova organizzazione, Atac ha destinato ai capolinea delle lettere alfabetiche, dalla “A” alla lettera “H”. Poi ha prevosto anche di indicare gli accessi alla stazione, come si fa con quelli all’aeroporto. Ci sarà così un T1, un T2, fino ad arrivare ad un T6.

La maggior parte dei capolinea resteranno comunque in piazza dei Cinquecento, nello spazio compreso tra la grande pensilina della stazione e via Cavour. La parte restante delle linee bus farà capolinea alle spalle dell'area di cantiere (di fronte agli accessi della metro B) e in viale Enrico de Nicola. In sostanza il piazzale verrà diviso in tre aree per accogliere i capolinea. Dalla corsia “A alle E” andranno le linee H, 40, 64, 85, 90, 170, NMB1, N8, N46, N66, N70, N92, N98, N716

Al centro dell'area è stata collocata una fermata per le linee che transitano a Termini senza fare capolinea. Si tratta della fermata che si trovava sulla piazza all'angolo con via Cavour ed è stata identificata con la lettera B: lì fermeranno le linee C3, 16, 75, 82, 105, 150, 360, 590, 649, NMA, NMB, N5, N11, N543

Nell’area identificata con la lettera F, alle spalle del cantiere e collocata di fronte agli accessi della metro B. In quel punto abbiamo collocato i capolinea delle linee bus C2, 66, 92, 310 e 714. Alla lettera G, su viale Enrico DE Nicola, attesteranno le linee bus 38 e 223. Infine, la linea bus 910 farà capolinea a piazza Indipendenza, transitando in viale Enrico De Nicola dove farà fermata all'altezza della corsia F.

Le linee che cambiano percorso

I lavori nella zona di piazza dei Cinquecento, oltre alle modifiche alla viabilità ed all’organizzazione dei capolinea sul piazzale, comportano modifiche anche nei percorsi di alcune linee bus: i cambiamenti sono necessarie proprio per consentire ai mezzi del trasporto pubblico su gomma di raggiungere i capolinea davanti la stazione Termini.

Linea 38: in direzione Termini da via Piave, devia in via XX Settembre, largo di Santa Susanna, via Vittorio Emanuele Orlando, metro A Repubblica, via delle Terme di Diocleziano, largo di Villa Peretti, piazza dei Cinquecento, viale Enrico de Nicola. Iin direzione Porta di Roma: da viale Enrico de Nicola, devia in via Solferino, piazza Indipendenza e via Goito, non transita in via Volturno.

Linea 82: anziché in piazza dei Cinquecento, la linea 82 farà capolinea unico in via di Monte Sacro. A Termini, la linea 82, quindi, sarà in transito ed effettuerà la fermata nella corsia B. In direzione Termini, inoltre, la linea 82, da via di Monte Sacro transiterà anche in via Cimone e in via Monte Subasio.

Linea 223: in direzione Termini da via Piave, devia in via XX Settembre, largo di Santa Susanna, via Vittorio Emanuele Orlando, metro A Repubblica, via delle Terme di Diocleziano, largo di Villa Peretti, piazza dei Cinquecento, viale Enrico de Nicola. In direzione Porta di Roma: da viale Enrico de Nicola, devia in via Solferino, piazza Indipendenza e via Goito, non transita in via Volturno

Linea 910: direzione piazza Indipendenza: devia da piazza dei Cinquecento, via Solferino sino al capolinea provvisorio di piazza Indipendenza. Direzione piazza Mancini: da piazza Indipendenza devia in via Solferino, viale Enrico de Nicola. Anziché in piazza dei Cinquecento, quindi, si potrà utilizzare la linea 910 alle fermate di viale Enrico di Nicola o al capolinea provvisorio di piazza Indipendenza.