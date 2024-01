Sono stato al cantiere di piazza dei Cinquecento: ecco cosa ho visto

Arrivo con la metro A da Pontelungo e mentre salgo le scale verso piazza dei Cinquecento mi accorgo che c’è qualcosa che non va. Una volta in superficie capisco: non c’è rumore. Un qualcosa di irreale per la stazione Termini, alle 8:45 del mattino. Con l’avvio dei cantieri per il rifacimento dell’area davanti allo scalo romano, i capolinea degli autobus sono stati spostati altrove mentre alcune strade sono state chiuse, su tutte via Giolitti. Questo ha comportato una sorta di irreale calma nei pressi della stazione. Tutto intorno, invece, si era già scatenato il delirio.

Personale ovunque

Che fosse una giornata campale per la viabilità romana, già stressa dai tantissimi cantieri per il Giubileo, lo sapevano tutti. Armato di monopattino, l’unico mezzo forse in grado di muoversi rapidamente al centro di Roma, specialmente quando ci sono così tanti lavori, comincio a girare per la stazione. Ogni pochi metri si incontrano addetti dell’Atac con la loro pettorina fluo. Sono lì per distribuire le mappe con la nuova disposizione dei capolinea degli autobus. Chi va di fretta, però, deve assolutamente trovare subito il proprio mezzo.

Come dimostra il video che mettiamo di seguito, una pendolare è riuscita a prendere per “miracolo” l’85. “Di solito è strapieno, specialmente la mattina – racconta RomaToday – invece oggi eravamo pochissimi. Io l’ho trovato per pure caso, grazie all’aiuto di un autista. Credo che molti altri si siano perduti alla ricerca della fermata”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Traffico

Comincio il “tour” su via Marsala. La situazione appare tranquilla finchè non arrivo al sottopasso Turbigo. Qui il traffico c’è sempre ma, con la chiusura parziale di via Giolitti, la situazione è sicuramente peggiorata. Non ci sono solo le deviazioni che causano i rallentamenti. È facile vedere automobilisti che chiedono, ai numerosi vigili presenti, cosa devono fare per raggiungere un luogo piuttosto che un altro. Questo causa ulteriori “stop and go”, con le conseguenze che si propagano su tutto il traffico dell’area.

Mi sposto verso l’incrocio tra via Giolitti e via Manzoni. Anche qui il traffico è intenso. Ci sono molte auto che svoltano a sinistra verso la Termini, la maggior parte delle quali ignare di quanto stia accadendo. “Non sapevo delle chiusure” mi dice un’automobilista mentre una signora sulla 50ina mi chiede, anche in maniera piuttosto accorata, “e ora come faccio?”. Allargo le braccia non sapendo bene cosa dirle.

Multe a raffica

Il punto maggiormente critico, però, è quello all’incrocio tra via Giolitti e via Rattazzi. Qui c’è la prima, importante deviazione della viabilità, con le auto private che non possono proseguire dritte ma devono per forza girare a sinistra verso piazza Manfredo Fanti, passando appunto per via Rattazzi. Lungo la via, la polizia locale ha elevato decine di multe alle auto in divieto di sosta. Parliamo di aree utilizzate spesso dagli automobilisti (basta vedere google maps) per lasciare la loro vettura.

Via Giolitti

Adesso, però, con le chiusure disposte per il cantiere, certi comportamenti non si possono più tollerare e le strade, specialmente quelle che confluiscono su via Giolitti, devono essere sgombere. Anche perché il traffico si congestiona pure su piazza Santa Maria Maggiore, all’altezza dell’incrocio con via Gioberti. Macchine incolonnate che cercano una via d’uscita, scendendo in massa verso via dell’Esquilino. Auto in divieto di sosta o, ancora peggio, in doppia fila non possono proprio essere tollerate.

Di qui non posso andare?

In zona ci sono, come detto, decine e decine di vigili, la maggior parte impiegati per gestire il traffico o per bloccare l’accesso verso le strade chiuse a chi non è autorizzato. Qualcuno, però, riesce comunque a “sfuggire”, ritrovandosi poi in gabbia a ridosso della Termini. Tra via Gioberti e via Giolitti è un continuo vedere auto e moto che vorrebbero girare a sinistra ma che vengono, invece, costrette a girare dalla parte opposta dai poliziotti. I dialoghi sembrano tutti ricordare il famoso botta e risposta tra il giornalista Giovanni Floris ed il ministro Matteo Salvini. “Posso girare a sinistra?” “Eh no” “Ah no?” e giù di imprecazioni con gli occhi rivolti al cielo.

Capolinea

L’ultima tappa è da dove ho iniziato il tour, ovvero dai capolinea. Nonostante la presenza di personale dell’Atac che distribuisce le mappe con i nuovi terminal e fermate, tanti pendolari girano spaesati per l’area davanti alla stazione alla ricerca del loro mezzo. Mi sposto, quindi, agli stalli dedicati ai taxi. Un tassista ci dice che “si lavora sempre peggio” anche se le auto bianche possono circolare lungo i tratti chiusi. Però, come i mezzi pubblici e le auto private, si trovano gioco forza imbottigliati nel traffico insieme ad automobilisti che non sapevano del cantiere ed altri che hanno avuto la sfortuna di capitare in zona.