A piazza Barberini domenica l'accensione della Channukkià

Si rinnova l'appuntamento con l'accensione della Chanukkià. Per la 36esima volta il movimento ebraico internazionale Chabad-Lubavitch organizza l’accensione del mega-candelabro in Piazza Barberini. L'appuntamento è per domenica 10 Dicembre alle ore 18:00.

Il candelabro ad otto braccia, posto in una delle più belle piazze di Roma, ricorda la miracolosa vittoria dei Maccabei contro la persecuzione ellenica nell’antica Giudea e la riconsacrazione del Santuario di Gerusalemme profanato dai pagani.

Accolti dal rabbino Yitzhak Hazan, direttore di Chabad-Lubavitch a Roma, saranno presenti tra gli altri il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’ambasciatore del Canada Elissa Goldberg, l’ambasciatore degli USA Jack A. Markell, un rappresentante dell’ambasciata d’Israele in Italia, la presidente dell’UCEI Noemi Di Segni e il presidente della Comunità ebraica di Roma Victor Fadlun.

Il Movimento Chabad-Lubavitch organizza l’evento contemporaneamente in tutto il mondo: da Londra a Mosca, da New York a Beijing, da Melbourne a Rio de Janeiro ed anche a Mumbai: ovunque è presente un emissario del Movimento Chabad – Lubavitch ci sarà un candelabro acceso.