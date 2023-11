"Roma Capitale ha perso troppi dipendenti. Sull'edilizia privata serve maggiore impegno"

Duemila posti di lavoro persi negli ultimi anni, il numero di dirigenti dimezzato dal 2011 al 2023. Chi lavora nella macchina amministrativa di Roma Capitale fa fatica a stare dietro alle pratiche e questo per i costruttori è uno dei motivi che mette i freni allo sviluppo delle imprese private in campo edilizio.

Piano regolatore: le richieste de costruttori

A farlo notare è l'Ance Roma-Acer, l'associazione nazionale dei costruttori edili di Roma, in occasione di un evento organizzato insieme all'ordine degli architetti di Roma. Quello che chiedono gli imprenditori del mattone è un piano regolatore più fluido, snello, una burocrazia che si aggrappi meno alle ditte permettendo investimenti maggiori: "Semplificazione delle norme, tempi certi e flessibilità nei cambi di destinazione d'uso" sono i punti chiave messi sul tavolo.

"Roma dal 2011 ha dimezzato il numero di dirigenti pubblici"

"Avere norme chiare è fondamentale - ha detto Benedetta Bonifati, vicepresidente Ance Roma-Acer all'Edilizia privata - e lo è altrettanto avere una struttura amministrativa capillare ed efficiente. Negli ultimi anni Roma Capitale ha perso circa 2.000 posti di lavoro e il numero di dirigenti è stato dimezzato: nel 2011 erano 238, oggi solo 128. La debolezza della macchina pubblica si traduce in rischio amministrativo che mette in pericolo non solo gli investimenti privati, ma anche quelli pubblici".

Cosa si aspettano gli imprenditori edili

L'auspicio di Ance Roma-Acer è "che l'amministrazione venga rafforzata - conclude Bonifati - e che velocemente il Consiglio possa approvare un testo aggiornato, adeguato alle esigenze di una Capitale che non può permettersi di perdere occasioni e investimenti. Gli spunti che oggi offriamo, sempre nel rispetto degli obiettivi dell'amministrazione, vanno in questa direzione".