A Roma non si trova un'area per la tensostruttura per i senza dimora. Il Comune si rivolge al Terzo Settore

Nonostante il numero di posti letto per senza dimora a Roma siano aumentati nell'ultimo biennio, arrivando a superare le 2mila unità distribuite nei 15 municipi, la Capitale soffre. E così, a pochi giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza del sindaco Gualtieri in caso di gelo o neve, l'assessorato alle politiche sociali chiede aiuto agli enti del Terzo Settore per trovare spazi adatti.

Il piano gelo per i senza dimora

Un primo passo per ampliare l'offerta rivolta a chi vive per strada ed è in condizioni di estrema fragilità era stato fatto a fine novembre. Circa dieci milioni di euro, fondi ministeriali, per creare centri di accoglienza con letti, docce e servizi di assistenza in 14 municipi su 15. Adesso, per ridurre i rischi dovuti al trascorrere le notti all'addiaccio, il tentativo viene fatto attingendo da fondi comunali e si rivolge sempre agli operatori economici in ambito sociale. D'altronde il primo cittadino lo ha messo nero su bianco nell'ordinanza che delinea il piano gelo: se le condizioni peggiorano, bisogna attivarsi per mettere in salvo chi dorme in strada.

Un avviso pubblico per trovare posti letto

E così è stato pubblicato un avviso pubblico, una manifestazione d'interesse che mette sul piatto 30 euro lordi al giorno e a persona assistita per chi offre una struttura di sua proprietà, mentre sono 25 euro lordi per chi mette a disposizione solo le risorse umane e le competenze per gestire strutture di competenza comunale. "La scadenza è fissata al 14 dicembre - spiega l'assessora Barbara Funari - ma l'idea è di lasciarlo aperto. Nell'ultimo biennio i posti sono aumentati, ma abbiamo la preoccupazione di non trovare strutture o enti con personale sufficiente a gestire i centri. Abbiamo i fondi, ma non gli spazi". Nell'attesa che il Patrimonio individui immobili adeguati e passi le chiavi al dipartimento Politiche Sociali, bisogna arrangiarsi.

Non c'è posto per la tensostruttura

Difficile farlo se non ci sono neanche più alternative per riproporre la strategia della tensostruttura. Quella di piazza dei Cinquecento era arrivata a ospitare per la notte 137 persone, fornendo anche assistenza di base a livello sanitario. I lavori di restyling dell'area di fronte alla stazione Termini ha messo fine all'esperienza. Stessa sorte per l'altra tensostruttura da 70 posti letto, a largo Dino Frisullo, rione Testaccio, dove sorge la Città dell'Altraeconomia, per lavori di ristrutturazione importanti che riguardano l'area dell'ex Mattatoio. "Al momento stiamo cercando un'alternativa - conferma Funari - spero di poterla annunciare quanto prima". Anche perché l'affidamento del servizio è imminente, fanno sapere dall'assessorato, ma rischia di essere un gestore senza spazi.