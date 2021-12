Piano freddo, dal Campidoglio più posti letto per i senza dimora

Seicento metri quadri di immobili di proprietà di Roma Capitale verranno utilizzati per il piano freddo. Tobia Zevi, assessore al patrimonio e alle politiche abitative, tende una mano alla collega Barbara Funari per affrontare il tema rappresentato dai senza dimora. In totale saranno circa 60 i posti letti che scaturiranno da questa messa a disposizione, distribuiti in quattro municipi: I, IV, V e X.

Dal Centro Storico a Ostia, dunque, edifici pubblici altrimenti inutilizzati entreranno nel circuito dell'accoglienza che è stato messo in piedi dal Campidoglio e dai Municipi stessi (600.000 euro totali distribuiti equamente tra tutti e 15 i minisindaci). "La gestione delle case di ospitalità notturna sarà affidata ai Municipi - spiegano dall'assessorato - , che avranno così luoghi di accoglienza per i senzatetto in cerca di un riparo nelle ore più gelide, quando le condizioni meteorologiche mettono a rischio la loro sopravvivenza". “Il patrimonio immobiliare di Roma Capitale torna a disposizione dei cittadini, partendo dai più fragili - aggiunge Zevi - . Il piano freddo è uno strumento utile a intercettare uno dei bisogni primari della città: garantire un posto letto durante l’inverno ai senza fissa dimora".

Dalla commissione politiche sociali presieduta dalla consigliera dem Nella Converti si cerca di capire in che modo i Municipi stanno investendo i 40.000 euro toccati a ciascuno, per progetti rivolti all'accoglienza di chi vive in strada e rischia di morire - come successo già in due casi nell'ultimo mese - a causa delle temperature rigide della notte. Nei prossimi giorni è atteso un report dettagliato. Mercoledì mattina, in videoconferenza, la commissione ha ascoltato il report del direttore del Dipartimento politiche sociali Giovanni Serra: sarebbero circa 220 i posti letto al momento a disposizione (inclusi quelli dei Municipi) da utilizzare, con 60 ulteriori riservati alle persone migranti. Il problema è che, secondo un censimento dello stesso Dipartimento svolto un mese fa, a Roma vivono almeno 8.000 senza dimora. Ma c'è chi in Campidoglio garantisce che potrebbero essere anche il doppio.