Piano freddo, aperti altri 337 posti per senza dimora: "Accoglienza diffusa per le esigenze di tutti"

Sono 337 i posti in più per l'accoglienza dei senza dimora a Roma, tutti aperti dal 1° dicembre a oggi. Un incremento importante che arriva in un periodo critico per chi vive in strada, quello in cui si può morire per le conseguenze delle temperature notturne più rigide. La notizia arriva dal Campidoglio, dopo un'analisi dettagliata del lavoro svolto in questo ultimo mese dai 15 Municipi in seguito allo stanziamento di 40.000 euro ciascuno. Somma al momento recepita e spesa da tutti, tranne che in IV e VI Municipio.

Interpellato da RomaToday, il presidente del Municipio VI, Nicola Franco, ha spiegato: “No, ancora non li abbiamo spesi - le sue parole - perché non abbiamo disponibilità di locali. Ho inviato una lettera agli alberghi del territorio per chiedere se possono aiutarci. Intanto, abbiamo sondato la disponibilità di Sant’Egidio che si è detta aperta a gestire i centri”.

Giovanna Sammarco, assessora alle Politiche sociali del IV, fa invece sapere che è stato da poco pubblicato un bando per affidare alla cooperativa sociale Il Cigno la gestione di un centro d'accoglienza da 20 posti: "Nel frattempo i fondi sono diventati 30.000 euro - spiega Sammarco - perché una parte andava spesa entro dicembre 2021. Purtroppo abbiamo avuto poco tempo, ci eravamo da poco insediati e non avevamo una struttura pronta da rendere idonea. Realisticamente da febbraio partirà il servizio, ma speriamo prima".

L'assessora Funari

L'assessora alle Politiche Sociali Barbara Funari in un'intervista a RomaToday, spiegava che "bisogna creare luoghi piccoli, più gestibili e vivibili, che siano diffusamente presenti nella città e permettano a chi vive in strada di non sradicarsi dai luoghi che è abituato a frequentare, seppur senza un tetto". In quest'ottica la rete d'accoglienza si è espansa in quasi tutti i quartieri di Roma. Sfruttando il bando 2020 il 1° dicembre il comune ha aperto 75 posti e se ne sono aggiunti altri 20 successivamente. "In soli 20 giorni però siamo riusciti, con una rete di posti piccoli e diffusi in tutta la città, ad arrivare ad un’offerta di 337 posti - fa sapere l'assessora - prevedendo un’accoglienza diversificata nel rispetto delle singole esigenze. Si è attivata una collaborazione rapida e concreta con i Municipi, le Uscar e le Associazioni, ma c’è ancora tanto lavoro da fare e la strada per l’anno che si apre è appena iniziata per una città, come ha auspicato Papa Francesco, che tutti possano apprezzare per la cura dall’accoglienza dei più fragili e vulnerabili’”.

Posti anche per chi ha un cane

Adesso anche chi è accompagnato da un cane potrà accedere in alcuni centri dedicati (uno si trova nel Municipio XII) ed è stata potenziata anche l'accoglienza per donne e persone trans. Inoltre, in accordo con Regione e Asl di appartenenza, tutti coloro che accederanno ad un posto letto potranno, qualora volessero, effettuare la vaccinazione anti-Covid. Attivi anche tamponi antigenici all'ingresso e i controlli sanitari per tutelare la sicurezza di tutti gli sopiti. La rete d'accoglienza di Roma Capitale non sarà aperta solo per avere un riparto dal freddo: in diverse strutture gli operatori offriranno percorsi di inserimento lavorativo, fornendo un aiuto per la preparazione dei documenti necessari.

Nella Converti

“Si tratta solo del primo passo - spiega la presidente della commissione Politiche Sociali Nella Converti (Pd) - per superare il tema emergenziale e per far sì che il lavoro della commissione con l’assessorato preveda che i centri di accoglienza rimangano aperti tutto l’anno, con una particolare attenzione ai luoghi più marginali della città dove troppo spesso le persone fragili non trovano alcuna disponibilità se non le strutture fornite dalle associazioni”.