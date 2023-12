Piano foglie, Ama all'opera in notturna sul Lungotevere

Nel mese di dicembre Ama sta proseguendo gli interventi ordinari e programmati di spazzamento e raccolta delle foglie cadute e pulizia delle strade in tutti i quadranti della città. L'ultima operazione, in notturna, è stata sul Lungotevere, come anche il sindaco Roberto Gualtieri ha dato notizia sul suo profilo Facebook.

Il piano di spazzamento e raccolta delle foglie e di ripristino del decoro a Roma, da parte di Ama, si svolge tramite un calendario quotidiano che coinvolge tutti i municipi di Roma. Sabato 16 dicembre, in serata, una squadra di operatori della municipalizzata dei rifiuti ha operato tra Lungotevere dei Mellini, Della Vittoria, Oberdan, Michelangelo e Prati. Sul Lungotevere le squadre Ama sono attive quotidianamente, con un totale di dieci operatori, due macchine spazzatrici e due mezzi a vasca.

Nello stesso giorno, interventi anche ai Parioli, a Castro Pretorio, via Vittorio Veneto, quartiere Prati e Trionfale. Spazzamento il 16 dicembre anche nei municipi IV, V, VI, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV.