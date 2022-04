VIDEO | Altro che "Roma dei quindici minuti". Ecco il quartiere senza collaudi e senza servizi

Alla manutenzione del verde e alla pulizia delle strade ci pensano gli abitanti, ma per tutto il resto devono attendere che il quartiere venga preso in carico dal dipartimento patrimonio

Entrare in possesso delle proprie case è stata già un’impresa, con l’inchiesta giudiziaria che scoperchiò una grossa truffa da parte di alcune cooperative e il prezzo finale raddoppiato. Tuttavia, dopo anni difficili, il piano di zona Muratella B38, che sorge tra via della Magliana e via Gaetano Arturo Crocco nel municipio XI di Roma, è stato completato e gli appartamenti abitati.

Ancora oggi però l’assenza di alcuni collaudi per le operare primarie e secondarie, non permette a questo territorio di entrare nel patrimonio pubblico e, di conseguenza, vedersi erogare i servizi essenziali. “Gestione del verde pubblico, manutenzione delle strade, illuminazione pubblica", elenca Andrea Amanati dell’associazione di quartiere Muratella B38. "La nuova amministrazione municipale si è subita resa disponibile ad un confronto e ne siamo contenti, ma ora servono i fatti. La nostra paura è che passi ancora del tempo, addirittura anni, e noi restiamo in questa situazione”. . Altro che Roma dei quindici minuti.

Il problema è, su tutti, quello di non avere un punto di riferimento in caso di necessità: “In passato per interventi straordinari delle strade è intervenuto il municipio, ma è evidente che questo non è sufficiente - sottolinea Amanati -. L’appello quindi è rivolto direttamente al sindaco Roberto Gualtieri, che si ultimi una volta per tutte questo passaggio burocratico e permetta a questi cittadini di vivere dignitosamente”.

“Questo è un bel posto dove abitare, non ci sono solo problemi - dice Monica Laugeni dell’associazione -, ma basterebbe quel poco in più per rendere la vita delle persone migliore, soprattutto per i nostri figli che qui hanno bene poco”.

Con un’unica linea di autobus, utile ma insufficiente per collegare il territorio alle scuole nei quartieri limitrofi. Un’ulteriore beffa per questi abitanti che un plesso scolastico avrebbero dovuto averlo nel quartiere. E il condizionale è d’obbligo visto che di questa costruzione ad oggi resta solo uno scheletro “Malgrado due bandi di gara, i lavori si sono fermati e questa è la situazione”, dicono.

Ed è un vero peccato. Il quartiere è carino, le case anche. Circondato dal verde che se solo fosse valorizzato consentirebbe di avere una qualità della vita decisamente migliore. “Tra l’altro qui è prevista una nuova lottizzazione, appartamenti che sorgeranno al posto di un grosso edificio ex Alitalia - ricorda Maurizio Demofonti, altro membro dell’associazione di quartiere -. Se oggi i servizi sono carenti, figuriamoci i problemi che ci saranno quando la popolazione di questo quadrante raddoppierà”.