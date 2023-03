La scure degli sfratti nel piano di zona (quasi) revocato

Nonostante sia iniziato l'iter per la revoca del finanziamento pubblico alla cooperativa Sagittario Casa Felice, 9 famiglie nel piano di zona B39 Ponte Galeria, in via Bibolini, rischiano ogni settimana di essere sfrattate. Lunedì 6 marzo era previsto l'accesso dell'ufficiale giudiziario mandato dal curarore fallimentare, con tanto di forza pubblica: non si è presentato nessuno, ma l'appuntamento a quanto pare è solamente rimandato.

Il piano di zona non completato dopo la mega truffa da 200 milioni

La storia l'abbiamo raccontata più volte: Sagittario Casa Felice nasce nel 2001 e fa parte del gruppo di cooperative afferenti a Casa Lazio di Emilio Falco, circa 30 realtà. Falco si è distinto per una truffa da 200 milioni di euro a danno della Regione e di oltre 2.000 soci rimasti senza casa, nonostante le quote versate. Altre cooperative, nel tempo, sono subentrate caricandosi l'onere di concludere la costruzione degli immobili già previsti. Sagittario Casa Felice ad aprile 2022 è stata messa poi in liquidazione volontaria. Come raccontava Daniele Galassi, uno degli assegnatari di via Bibolini e membro del comitato di quartiere "Valle Galeria Libera", il quartiere è rimasto un dormitorio: "Il consorzio non ha versato buona parte dei soldi dati da noi soci - faceva sapere - quindi niente opere. Abbiamo una scuola e un ufficio postale per 30.000 abitanti". E in tutto ciò, visto che le banche non hanno ricevuto tutte le rate dei mutui accesi per l'acquisto delle case, gli appartamenti sono stati messi all'asta. In totale 16, di cui 9 abitati.

La banca rivuole gli appartamenti per venderli all'asta

Per questo il curatore fallimentare li rivuole indietro, per venderli a prezzo di mercato. "Ma se la Regione ha iniziato la revoca della convenzione - fa sapere Angelo Fascetti, segretario di Asia Usb Roma - perché non viene sospesa la messa all'asta? Il Comune deve acquisire gli immobili come da norma. Inoltre, la procedura fallimentare sta andando avanti nonostante la legge nazionale, ribadita da una norma approvata dalla Legge Finanziaria del 2021, vieti espressamente che gli immobili costruiti con finanziamenti pubblici, anche parziali, siano interessati dalle esecuzioni immobiliari. È palese che lo sgombero degli immobili sia funzionale alla seguente messa all’asta, come già avvenuto negli alloggi precedentemente liberati". "I curatori fallimentari si stanno comportando come se si trattasse di un normale caso di fallimento - prosegue Fascetti -, non tenendo conto né della legge che tutela l’edilizia pubblica dai procedimenti fallimentari né della posizione degli abitanti che hanno subito questa truffa e sono dunque parte lesa".

"Viviamo un incubo, possono sgomberarci in ogni momento"

Galassi, che vive a via Bibolini con la compagna e la figlia e rischia di finire in strada, come gli altri 8 sotto sfratto sta vivendo un incubo: "Non sappiamo che fine faremo - racconta a RomaToday mentre partecipa al picchetto con i movimenti per la casa e i sindacati, iniziato alle 8 di mattina con una cinquantina di persone - e ogni giorno è buono per vedersi sgomberati. Non c'è certezza sul futuro. Purtroppo l'iter di revoca è iniziato poco prima delle dimissioni di Zingaretti da presidente della Regione, manca la delibera di giunta conseguente. Oggi le forze dell'ordine non sono venute, ma la prossima volta magari sì e verremo trattati come una questione di ordine pubblico: ma noi queste case le abbiamo quasi completamente pagate. Ci dispiace che non si sia presentato nessuno dell'XI municipio".

Diaco (M5S): "Le istituzioni aprano confronto e trovino soluzione urgente"

C'era il consigliere capitolino dei Cinquestelle, Daniele Diaco: "Campidoglio e Regione devono incontrarsi, aprire un tavolo con gli assegnatari - dice al nostro giornale - e trovare una soluzione. Manca ancora la giunta alla Pisana? Ma Rocca si è insediato. E' urgente che gli sfratti di queste 9 famiglie vengano bloccati". A ottobre in via non ufficiale dall'assessorato all'urbanistica della Regione facevano sapere a RomaToday che "c'è stato un primo passaggio in giunta per la revoca, ora tocca al dipartimento urbanistica", ma da allora in poi nessuna novità, se non l'anticipo dell'uscita di scena di Zingaretti, eletto in Parlamento.