Il piano di zona all'asta: i soci della cooperativa rischiano lo sfratto

Il 29 settembre sedici appartamenti tra via Bibolini e dintorni a Ponte Galeria, nel quadrante sud-ovest della Capitale, finiranno all'asta. Base di partenza: 125.250 euro per il taglio da 95 metri quadri. Sembrerebbe qualcosa di normale, se non fosse che quello è un piano di zona approvato dal comune nel 1998, realizzato con finanziamenti della Regione.

Il piano di zona Ponte Galeria e la mega-truffa Coop Casa Lazio

Il B39 è un piano di zona ricadente nell'XI municipio, tagliato dalla linea ferroviaria Roma-Fiumicino, confinante con un altro piano di zona, il B40, quello di Piana del Sole. I primi stabili vennero realizzati a inizi anni 2000, ma subito le cose si misero male: la Coop Casa Lazio di Emilio Falco (condannato in via definitiva), a capo di un giro di almeno settanta cooperative, si è distinta per una mega-truffa da 200 milioni di euro ai danni della Regione e di oltre 2.000 soci ritrovatisi senza casa ma con le quote già pagate. Negli anni altre cooperative sono subentrate, portando a compimento la costruzione degli immobili previsti (e solo questi). Nonostante le evidenti illegalità certificate e i danni economici sia agli enti pubblici sia ai privati cittadini, il piano di zona B39 non è mai stato revocato, le concessioni dunque sono ancora in piedi.

La cooperativa in liquidazione

Da tempo, però, una delle ultime cooperative rimaste, la Sagittario Casa Felice, ha deciso di mettersi in liquidazione. Dei 300 soci (non solo a Ponte Galeria, ma anche Muratella e Trigoria) alcuni si ritrovano ad aver versato buona parte del dovuto per l'acquisto degli appartamenti all'interno di pieni di edilizia agevolata, senza però esserne mai diventati pienamente proprietari.

"Abbiamo pagato e ora rischiamo lo sfratto"

"C'è chi ha pagato 70.000 euro come me, alcuni anche 100.000 e adesso rischiamo lo sfratto nel momento in cui qualcuno si comprerà casa nostra all'asta". A parlare è Daniele Galassi, 47 anni, consulente informatico. E' uno di quelli che ha iniziato la sua storia all'interno di Ponte Galeria già dai tempi della truffa Coop Casa Lazio: "Sono oltre vent'anni - continua a RomaToday -, sto qui con la mia compagna, nostro figlio e un cane. Quand'ero ragazzo con mio padre decidemmo di comprare casa, prima doveva essere a Muratella poi cambiammo. Sono stati fatti dei sacrifici, ho pagato quasi l'intero importo, ma adesso potrebbe arrivare un ufficiale giudiziario e mandarmi via".

Il quartiere dormitorio senza opere e servizi

Il quartiere, tra l'altro, non offre molto più di un tetto sotto cui dormire: "E' un dormitorio - prosegue Galassi, membro del comitato di quartiere Valle Galeria Libera - perché il consorzio che si sarebbe dovuto costituire per realizzare le opere di urbanizzazione non ha versato buona parte dei soldi dati da noi soci, lo hanno anche dichiarato durante una commissione speciale sui piani di zona. Quindi niente opere. Qui abbiamo un ufficio postale e una scuola per 30.000 abitanti, tutta la Valle Galeria praticamente. Il campetto sotto casa lo abbiamo fatto noi, altrimenti i ragazzini dove andrebbero? Non c'è niente. Vogliono vendere sul mercato libero delle case in una zona priva di ogni altro servizio".

"Ci hanno chiesto più soldi del prezzo massimo di cessione"

La storia recente di Daniele e degli altri 8 soci che rischiano lo sfratto (altre 7 case sono disabitate dall'inizio, la cooperativa non è mai riuscita a venderle), inizia con il rifiuto a versare ulteriori soldi su richiesta della cooperativa. "Il mio immobile vale 110.000 euro, è il prezzo massimo di cessione - spiega - ma la cooperativa a mano a mano è arrivata a chiederne nel complesso 220.000, il doppio. E infatti la base d'asta è pari al prezzo massimo, dopodiché chi vuole può rilanciare e quindi il vincolo viene superato. Qui per costruire hanno ricevuto soldi dalla regione, soldi da noi, un mutuo dalle banche. Nonostante ciò, siamo arrivati a questo punto". Le banche, non vedendosi corrisposto il mutuo dopo la messa in liquidazione della cooperativa, si prendono le case e le mettono all'asta. Lineare per loro, una tragedia per Daniele e i suoi compagni di sventura.

L'asta a fine settembre: "Ma noi non ce ne andremo"

Dal 29 agosto è iniziato il periodo in cui gli interessati possono visitare gli immobili. La scadenza per presentare le offerte è fissata al 28 settembre, con l'apertura delle buste il giorno dopo. Qualora qualcuno dovesse ottenere la proprietà di uno degli immobili già occupato, subentrerebbe lo sfratto. "Ma noi non lo permetteremo - dichiarano gli inquilini insieme al sindacato Asia-Usb - . Per quanto ci riguarda, non rimane che organizzarci, fare fronte comune per cercare di vincere l’ennesima battaglia, come Davide contro Golia. Abbiamo cominciato tappezzando di striscioni i nostri balconi. Altre azioni seguiranno. Pertanto, chiamiamo a raccolta la città solidale e gli organi d’informazione per aiutarci a fare luce su questa ennesima pagina buia della capitale".