Piano caldo Regione Lazio, Asl e medici di base in campo per la tutela degli over 65

Prevenire le problematiche sanitarie legate all'innalzamento delle temperature e ai tassi di umidità e agli effetti sulla popolazione più fragile, in particolare gli over 65. È quanto si prefigge la Regione Lazio, che ha varato il Piano Caldo 2024 in vigore da oggi lunedì 8 luglio e fino al 20 settembre.

Una task force contro i rischi del caldo

Lo scopo dell'ente, in collaborazione con i medici di medicina generale, le Asl, la protezione Civile e l'assessorato ai servizi sociali di Roma Capitale, è quello di monitorare lo stato di salute degli anziani, tramite visite dedicate da parte dei medici di base durante tutto il periodo estivo. In particolar modo nei giorni in cui il dipartimento di epidemiologia del sistema sanitario del Lazio assegna livelli di rischio alti legati alle temperature previste.

I livelli di allerta da verde a rosso

Livelli che vanno da 0 a 3: il più basso, identificato con il colore verde, è assegnato quando le condizioni meteorologiche non rappresentano un rischio per la popolazione vulnerabile, l'1 (giallo) rappresenta uno stato di pre-allerta per i servizi sanitari, il 2 (arancione) fa scattare il sistema di prevenzione poiché le temperature sono elevate e le condizioni meteorologiche possono rappresentare un rischio, mentre con il livello 3 (rosso) si parla di "ondata di calore", quindi temperature molto elevate e condizioni meteo di sicuro danno per i più vulnerabili.

Come funziona il protocollo di assistenza

Per far sì che le Asl possano raggiungere velocemente il più alto numero di utenti, in ognuna delle aziende la Direzione Generale dovrà identificare un responsabile del piano di prevenzione che dovrà coordinare le attività di sorveglianza attiva, attraverso il monitoraggio dei dati relativi ai medici di medicina generale e ai pazienti all'interno dell'Asl di competenza. Compito dei medici, invece, sarà quella di valutare l'inclusione nella sorveglianza attiva dei pazienti di età dai 65 anni in su, in base alle condizioni cliniche e della situazione di vita. I medici dovranno tener conto dell'età elevata, del livello di autosufficienza, della presenza di specifiche patologie, le condizioni sociali e assistenziali (isolamento, solitudine, svantaggio socio economico), terapie farmacologiche.

Le visite a domicilio dei medici di base

Una volta individuati i pazienti più a rischio, i medici li inseriscono nell'attività di sorveglianza comunicandolo all'Asl di competenza. Quando il dipartimento di epidemiologia comunica livelli di allerta da 1 a 3, i medici dovranno fare in modo di iniziare gli accessi domiciliari già nei primi giorni. "Inserire anche il livello 1 - specifica la delibera regionale - fa sì che si abbia tempo di programmare gli accessi, tenendo conto del periodo di latenza tra l'esposizione al caldo e gli effetti sulla salute, in media della durata che va da uno a tre giorni. Si sottolinea che gli accessi domiciliari dovrebbero essere ripetuti in caso di persistenza delle condizioni climatiche a rischio".