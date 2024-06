Piano Caldo 2024: gli over 70 potranno entrare gratis in 21 piscine di Roma

Anche per l'estate 2024 Roma Capitale ha attivato il progetto "Piscine all'aperto", rivolto agli ver 70 della Capitale. E' il terzo anno consecutivo che gli assessorati a eventi, turismo, moda e sport con quello alle politiche sociali e della salute forniscono un'alternativa alla terza età nel periodo più caldo.

Piscine gratis per gli over 70

Il progetto prevede l'accesso gratuito in 21 impianti sportivi di proprietà comunale per chi ha dai 70 anni in su e già da oggi, mercoledì 26 giugno, chi vorrà potrà prenotare gli ingressi chiamando il centralino unico operativo gestito da Farmacap, che risponde a numero 800957774, attivo dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 17 e il venerdì dalle 9 alle 15.

L'elenco delle strutture a disposizione

L'elenco delle strutture a disposizione: Circolo Montecitorio (Flaminio), Circolo Tennis Belle Arti (Flaminio), Aquaniene (Parioli), Maximo Sport & Fitness (Talenti), Fulvio Bernardini (Pietralata), Piscina Comunale di viale Rousseau (Nomentana), Aquatibur (Tiburtina), Polo Natatorio di Pietralata, Villa De Sanctis (Casalina), Piscina Comunale Roma 70 (Tor Bella Monaca), To Live Sports Center (Montagnola), Mario Tobia (San Paolo), Fonte Roma Eur, Ferratella Sporting Club (Eur), Sporting Club Ostiense, Le Cupole (Acilia), Polo Natatorio Ostia, Arvalia Nuoto (Corviale), Piscina comunale di via Bravetta, Stella Azzurra Arena Altero Felici (Ponte Milvio), Piscina della ‘Palestra della Salute’ ASP Asilo Savoia (Pineta Sacchetti).

Previste 12 giornate della salute

"Con l’iniziativa ‘Piscine all’aperto’ - dichiara Alessandro Onorato - desideriamo nel concreto tutelare le categorie più fragili. Le strutture comunali, di competenza del Dipartimento Sport, sono presenti in ogni zona di Roma, da Ostia a Ponte Milvio, da Tor Bella Monaca al Corviale. Oltre all’ingresso gratuito, le persone potranno usufruire dei servizi e delle attrezzature della piscina, come l’ombrellone e il lettino. Ringrazio tutti i singoli gestori che ci hanno dato la propria disponibilità". "Anche quest'anno - spiega Barbara Funari - offriremo un'opportunità di svago in città per tanti anziani che rimangono a Roma, spesso da soli. È un'occasione per soffrire meno il caldo, ma anche per promuovere l'invecchiamento attivo e potenziare l'autonomia. Ringrazio Farmacap che, nelle giornate dei picchi di calore, ha previsto per gli anziani anche la misurazione gratuita della pressione presso le farmacie comunali. Sono previste poi 12 giornate della salute anche presso il camper Farmacap con misurazione pressione, colesterolo, glicemia e valutazione funzionalità cardiaca, distribuzione di integratori specifici per contrastare il fenomeno della disidratazione negli anziani e consigli utili per affrontare il caldo".