Capodanno 2023, il piano Ama per la notte di San Silvestro

Non solo migliaia di vigili in strada. Per il maxi concerto di fine anno anche Ama ha deciso di mettere in strada forze in più. Per la notte di San Silvestro, al Circo Massimo sarà operativa una task force di 150 operatori e 100 mezzi. Un piano straordinario per assicurare il decoro nelle aree della città interessate dai festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno.

Task force al Circo Massimo

L’Ama, in coordinamento con Roma Capitale, ha messo a punto un piano ad hoc per far fronte alle 45 mila persone previste per seguire il concerto “Roma 2024-You are here”. 150 operatori e 100 mezzi che dovranno tenere pulita l’area, di grande valore storico ed archeologico, soprattutto dopo la fine dell’evento.

Presidi in altre piazze storiche

L'azienda ha inoltre comunicati che presidi di personale e mezzi sono previsti nelle altre vie e piazze meta tradizionale di turisti e romani: via del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza di Spagna, scalinata di Trinità de’ Monti, Pincio, piazza del Popolo, Pantheon, Gianicolo, piazza Navona, Fontana di Trevi, Campo de’ Fiori, piazza Trilussa, area Quirinale, Termini, piazza della Repubblica, via Nazionale, via Cavour, piazza Farnese, corso Vittorio Emanuele, largo Ricci, piazzale Flaminio, via del Tritone, via Veneto. Le operazioni, seguite e coordinate sul territorio da tecnici e preposti, saranno integrate da interventi di igienizzazione e sanificazione con enzimi biologici che interesseranno le aree di maggiore afflusso.