Attese estenuanti sulle metro B e B1. Gli utenti scrivono a Gualtieri

Gualtieri lo ha promesso. A fine 2025, lungo la linea B della metro arriverà un treno ogni 4 minuti. Per alcuni un sogno, per altri una scommessa azzardata. Il presente, del resto, non aiuta ad essere fiduciosi. Ne sanno qualcosa i 9.500 firmatari della petizione lanciata da “Unaltrametro Roma”. Parliamo di utenti delle metro B e B1 della Capitale che, nei giorni scorsi, hanno presentato un nuovo reclamo al sindaco e all’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, per i disservizi della linea blu.

Disservizi sulle metro B e B1

In cima alla lista dei problemi, e non è un mistero, c’è quello delle lunghe attese delle metro. Un problema che riguarda, come detto, soprattutto le linee B e B1, alle prese con una cronica mancanza di treni: finchè non ne arriveranno di nuovi o revisionati poco si potrà fare per aumentare le corse. A gennaio i convogli in circolazione erano 16, a fine anno dovrebbero arrivare ad essere 20 o 21.

Intanto, però, “l’attesa della metro B1 continua ad essere tra i 15 e i 40 minuti senza che vi sia in alcuna tabella oraria che venga rispettata” si legge nella lettera spedita dagli attivisti a Gualtieri e Patanè. Mancano poi informazioni “nelle stazioni da Jonio a Sant’Agnese Annibaliano” che comunichino “gli aleatori tempi d’attesa. Inoltre nelle medesime stazioni non è presente copertura della rete mobile, quindi gli utenti vittime di attese estenuanti non sono in grado né di conoscere l'orario del prossimo treno né di comunicare ritardi per eventuali appuntamenti”.

Le richieste

Chi ha firmato la petizione non chiede miracoli, anzi. Si vuole, quanto meno, la “predisposizione di una tabella oraria provvisoria dei treni da rispettare almeno fino all’agognata risoluzione del problema. Soluzione che non può consistere solo nella fruizione di 12 treni nuovi su 14 che arriveranno”. Vengono citati, appunto i nuovi treni in arrivo nei prossimi mesi nella Capitale. Questi mezzi, però, prenderanno il posto di altri che saranno out per le revisioni. Insomma, inizialmente non si andranno a sommare all’attuale parco treni.

Tempi di attesa

A pesare sono soprattutto i tempi di attesa, “circa 30 minuti per la metro B1 e 13 minuti per la metro B”, che comportano “banchine strapiene” e “problemi di sicurezza”. Come se non bastasse, si legge ancora, nelle stazioni di Jonio, Conca d'Oro, Libia e Sant'Agnese/Annibaliano non vengono visualizzati gli orari di attesa: “quando escono, risultano spesso errati, riportando latenze dai 10 ai 30 minuti”.

Ci sono poi le stazioni “fatiscenti, sporche e inospitali”, con le scale mobili fuori uso e “ascensori chiusi da anni, come nelle stazioni di Conca d’Oro e Libia”. In quest’ultima stazione “ci sono ben 8 piani di scale da scendere e salire, rendendo così l’accessibilità alla stazione quasi impossibile”. Atac ha spiegato che gli impianti saranno revisionati per il Giubileo ma per la loro attivazione occorrerà poi attendere le solite lungaggini burocratiche. Gli utenti non vogliono attendere la fine del 2024 o dl 2025 per vedere dei miglioramenti. Vogliono che le “autorità competenti” intraprendano “azioni immediate per affrontare questi problemi”.