"Richiamo Pfizer a 5 settimane", una petizione online per opporsi: 900 firme in meno di 24 ore

Nelle ore in cui nel Lazio si discute sulla possibilità di estendere a 5 settimane il richiamo per la seconda dose del vaccino Pfizer, arriva su Change.org - la piattaforma di petizioni on-line, un appello rivolto al Presidente della Regione Zingaretti per chiedere di non posticipare a 35 giorni il richiamo per la seconda dose del vaccino.

La petizione

In meno di 24 ore sono infatti oltre 900 le firme raccolte sulla petizione di Marco Ferri che sulla pagina della piattaforma chiede di non prorogare i tempi del richiamo e sottolinea come la Regione “sta spostando gli appuntamenti - già programmati e concordati - in particolar modo alle persone oncologiche invalide 100%”. Nelle ultime ore è intanto arrivata anche la nota di Pfizer che ha ribadito l'importanza del rispetto dei tempi di somministrazione e, in particolare, ha rilevato come il vaccino sia stato studiato per una seconda somministrazione a 21 giorni.