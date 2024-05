VIDEO | Pioggia di petali di rose al Pantheon: la magia si rinnova anche quest'anno

Petali rossi dall'occhio della cupola del Pantheon, a Roma, a simboleggiare la discesa dello Spirito Santo sulla Madonna e sugli Apostoli. Come ogni anno si è ripetuto l’incantevole spettacolo in occasione della Pentecoste, domenica 19 maggio. Alla cerimonia hanno partecipato i vigili del fuoco del team Speleo Alpino Fluviale che, come oramai accade da anni, hanno lanciato i petali dalla sommità della Basilica di Santa Maria ai Martiri. I petali hanno tinto l’intero lastricato della Basilica regalando uno spettacolo molto emozionante a tutti i presenti.

L'origine del rito

Il rito ebbe origine con i primi cristiani a Roma, secondo cui le rose simboleggiavano lo Spirito Santo e il sangue di Cristo. La tradizione che si ripete ogni anno a Pentecoste al Pantheon venne ripristinata nel 1995 e da allora tanti pellegrini e turisti accorrono per assistere allo spettacolo di petali.