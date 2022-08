Peste suina, si apre uno spiraglio per salvare tutti gli animali della Sfattoria

I circa 130 maiali e cinghiali della Sfattoria degli Ultimi potrebbero essere salvi. Il 19 agosto, infatti, il Tar del Lazio ha pubblicato un nuovo decreto in seguito al ricorso presentato da Enpa, Leal, Leidaa, Lndc, Oipa e Tda contro la decisione dell'Asl Roma 1 di abbattere tutti gli animali ospiti del rifugio di Roma nord.

In questo decreto viene ribadito che l'ordinanza di abbattimento, notificata l'8 agosto ai gestori della struttura di via Arcore, è sospesa fino al 12 settembre, quando si i giudici si esprimeranno sulla questione. "Oggi il giudice, correggendo totalmente quanto disposto in precedenza - fanno sapere le associazioni ambientaliste e in difesa degli animali che si sono subito schierate al fianco della Sfattoria - non solo ha chiarito che gli abbattimenti dei suidi non sono autorizzati, ma ha anche imposto all?Asl di confrontarsi con la titolare della Sfattoria e con le associazioni per garantire con adeguate prescrizioni tecniche la salvaguardia degli animali: un vero e proprio 'ribaltone' rispetto all?ultimo decreto, che prescriveva il monitoraggio ed eventualmente l?abbattimento".

Per chiarire ulteriormente la situazione, Roma Today ha contattato l'avvocato Giuseppe Calamo dello studio Curtis Mallet Prevost Colt & Mosle LLP, legale delle realtà che hanno presentato ricorso contro gli abbattimenti: "Il Tar ha definitivamente chiarito - spiega l'avvocato - diversamente dal decreto del 17 agosto, che l'abbattimento non è un'opzione fino al 12 settembre. In precedenza stabiliva che poteva effettuarsi qualora si fossero presentati i presupposti. A far cambiare le cose è stata la relazione stilata e presentata dalle associazioni. Inoltre, bisogna evidenziare che il Tar ha invitato Asl e Sfattoria, nella persona della sua responsabile, ad un confronto tecnico per adottare ogni misura precauzionale che eviti l'abbattimento. Il tavolo aperto dal tribunale quindi non potrà arrivare all'uccisione dei 140 animali, a meno di conclamati casi di peste suina, come ovvio".