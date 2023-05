Peste suina africana: cosa fare per non diffondere il contagio

E’ trascorso un anno dal primo caso di peste suina africana individuato (Psa) a Roma. Da allora sono state messe in campo ordinanze, è stato nominato un commissario straordinario e la regione Lazio ha emanato un piano di eradicazione. L’insieme delle misure ha consentito di contenere la diffusione del virus che però non è stato debellato. Ed è per questo che resta importante sensibilizzare la cittadinanza sui comportamenti corretti da tenere. Perché l’uomo, nella battaglia contro questo virus, svolge un ruolo essenziale.

Gli ultimi casi di Psa

A mantenere alta l’attenzione nei confronti della Psa hanno concorso i recenti ritrovamenti di due cinghiali contagiati dalla malattia. Uno è stato trovato morto nella zona dell’Insugherata, che fu il primo focolaio capitolino. L’altro, un cucciolo, nella zona di Casal Del Marmo all’interno quindi del raccordo anulare. La Psa, ha ricordato il comune con un apposito avviso, “può avere gravissime ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata e sulla redditività del settore zootecnico suinicolo, incidendo in modo significativo sulla produttività del settore agricolo”.

I danni al comparto sono la conseguenza del blocco alla movimentazione dei suini vivi e dei prodotti alimentari che vi si ricavano, sia all’interno dell’UE che nel mercato internazionale. L’uomo, che non può essere colpito da questo virus, ne rappresenta però un vettore. Ed è per questo che occorre innalzare il livello di allerta, mettendo in campo le misure utili a limitare la diffusione del virus.

A chi segnalare i casi sospetti

La prima cosa da fare è segnalare la presenza di cinghiali moribondi o di loro carcasse. E’ un obbligo di legge, esplicitamente previsto nell’ordinanza n.2 firmata dal commissario straordinario. A tal proposito si evidenzia l'importanza dell'obbligo di segnaIazione di carcasse di cinghiali o cinghiali moribondi previsto neII'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 2/2023. A chi bisogna rivolgersi? I cittadini che dovessero imbattersi in ungulati morti dovranno contattare il numero verde della protezione civile regionale 803555.

Vietato alimentare i cinghiali

E’ inoltre importante seguire precise norme di comportamento che, al primo punto, prevedono il divieto di alimentare i cinghiali. Non bisogna inoltre abbandonare rifiuti o alimenti a terra o anche vicino ai cassonetti perché, come tante volte osservato, attraggono gli ungulati. E’ inoltre atto vietato avvicinare o disturbare i cinghiali.

I comportamenti da tenere

Cosa deve fare un cittadino nel caso dovesse incontrarli? La prima cosa è di allontanarsi in caso di lentamente senza voltare Ioro le spalle, lasciando sempre una possibile via di fuga. I cinghiali infatti, viene ribadito sul portale di Roma Capitale, “diventano pericolosi solo se feriti e impossibilitati a fuggire”.

I cani vanno “tenuti sempre legati al guinzaglio” ed è fatto divieto di “organizzare eventi e assembramenti, ivi inclusi i pic-nic all’aperto nelle aree agricole e naturali ricadenti nella zona rossa”. Vale la pena riportare una raccomandazione: quella di disinfettare le scarpe quando si esce da aree agricole naturali che rientrano nella zona rossa. Nelle scarpe, infatti, potrebbe annidarsi il virus che è alimenta il contagio da peste suina africana.