Periferie di Roma senza pensiline, utenti costretti ad aspettare gli autobus sotto il sole

Ci sono poche pensiline alle fermate degli autobus di Roma, specialmente in periferia. Una situazione grave che si fa sentire ancora di più in estate. È la denuncia che arriva dal Cesmot, Centro studi sulla mobilità e i trasporti. Proprio nei giorni durante i quali si stanno registrando temperature record, l’annoso problema dei pendolari che devono aspettare i mezzi del trasporto pubblico sotto il sole cocente diventa nuovamente attuale. Del resto, anche il Campidoglio si è reso conto che serviva correre, in qualche modo, ai ripari. Ecco perché sono state piazzate delle piante alle fermate nel quadrante est della città per regalare un po’ di ombra agli utenti.

Periferie senza pensiline

Un palliativo, quello delle piante, che però non risolve il problema. Secondo l’associazione Cesmot, le situazioni più critiche si registrano “sulle linee periferiche” dove le pensiline sono rarissime. Una situazione aggravata “dallo stato di fatiscenza delle vetture del gestore Roma TPL, dove trovare aria condizionata funzionante è come trovare un'oasi nel deserto”.

Il problema dell’assenza di pensiline si riscontra anche lungo strade molto importanti e, soprattutto, attraversate da diverse linee del trasporto pubblico su gomma. Ne è un esempio Tiburtina, “dove si è provveduto ad allargare la strada realizzando nuovi marciapiedi e spazi di fermata, anche in comune con Cotral” ma si riscontra “la totale assenza di pensiline. Su questa strada la beffa è ancora maggiore se pensiamo, ad esempio, che prima dei lavori di allargamento in molti punti le pensiline stesse erano presenti” mentre sono rimaste negli spazi “di competenza di altre amministrazioni comunali”.

Una gara per le nuove pensiline

Il Cesmot vorrebbe “maggiori controlli” per quanto attiene “le vetture di Roma TPL” e, soprattutto, l’avvio di una gara “per la realizzazione delle pensiline” per fare in modo che “la prossima estate l’utenza possa finalmente aspettare il bus al riparo dal sole o dalla pioggia”. In attesa che questo avvenga, sarebbe auspicabile “che il Comune concordasse, in sinergia con le associazioni di protezione civile e volontariato”, un piano per la distribuzione “di acqua” alle fermate nei punti periferici “particolarmente frequentati dall'utenza, al fine di alleviare i disagi dell'attesa”.

Pensiline hi tech

In un certo senso, Roma ha preparato un piano per nuove pensiline che, però, non riguarderà le periferie e, soprattutto, questa estate. Per il Giubileo 2025, infatti, sono in arrivo, presumibilmente a partire dalla fine del 2024 anche se non ci sono conferme in questo senso, circa 700 pensiline hi tech. Parliamo di strutture super tecnologiche, con pannelli, led, telecamere e connessione al web, pensate per i pellegrini che arriveranno nella città eterna. Costo? Circa 87 mila euro a pezzo, compresi gli interventi sui sottoservizi quando dovranno essere installate.

Così, visto che le nuove pensiline si vedranno principalmente al centro, era stata avanzata l’idea, in una passata audizione in commissione speciale Giubileo di Roma, di spostare le pensiline che verranno sostituite proprio nelle zone periferiche della città. Stando ai dati relativi al biennio 2020-2022, sono ben 8.147 le fermate attive della rete di superficie, tra bus, tram e filobus. La maggior parte sono concetrate nelle zone centrali della città ma anche in perfieria ce ne sono a centinaia, la maggior parte sprovviste di pensiline per accogliere gli utenti in attesa di un mezzo.