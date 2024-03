Pendolaria 2024, Roma è tra le peggiori città d'Europa per le metro e binari

Roma continua ad inanellare risultati negativi in tema di trasporti, in particolare sulla dotazione di binari. Dopo aver sancito che la Metromare e la Roma Nord sono due tra le peggiori linee ferroviarie d’Italia, Legambiente ha pubblicato un focus sulle aree urbane all’interno del rapporto Pendolaria 2024. La Capitale è tra le peggiori città europee in termini di dotazioni di binari e metro.

I numeri

Bisogna sottolineare come tutta l’Italia sia indietro dal punto di vista della realizzazione di nuove infrastrutture di trasporti. Nell’ultimo anno non è stato inaugurato, specifica il rapporto, nemmeno un chilometro di nuove tramvie. Le cose, poi, non vanno meglio con le metro. I km a disposizione ogni 100mila abitanti di Roma, ad esempio, si fermano a 1,43, rimanendo lontanissimi da altre capitali quali Londra (4,93), Madrid (4,48), Berlino (4,28). Drammatico anche il confronto con il numero di stazioni “underground”: Londra ne ha 387, Parigi 309, Milano 121 mentre Roma appena 73.

Progetti in stallo

Pendolaria mette sotto la lente d’ingrandimento anche quei progetti attesi da anni e che sono fermi. In primis c’è la chiusura dell’Anello ferroviario romano, sul quale dapprima ci sono state le coperture finanziarie dei fondi del PNRR, poi tagliate con la revisione della scorsa estate, 175 milioni di euro in meno sui 262 che erano disponibili inizialmente. Rimane ora un progetto pronto da 30 anni, passato al vaglio dei cittadini ma che scompare dall’orizzonte.

C’è poi la questione del ‘nodo Pigneto’ che prevede la realizzazione di una nuova stazione di interscambio tra ferrovie regionali e metro C nel quadrante est. Ad oggi sono andati deserti 3 bandi di gara, la costruzione non è mai iniziata e si viaggia con un ritardo di almeno 6 anni. La sensazione, dopo il flop dell’ultima gara, è che il progetto rimarrà su carta ancora per molti anni.

Per non parlare, poi, del futuro della Metromare e della Roma Nord. Per entrambe si attende, anche qui da molto tempo, la loro conversione in metro per aumentare le frequenze. Quel famoso “un treno ogni sei minuti” promesso dall’allora Giunta Zingaretti. “La Capitale d’Italia – commenta Roberto Scacchi, responsabile mobilità di Legambiente e presidente di Legambiente Lazio – è tra le peggiori in Europa per dotazione di binari di metro e tranvie, le opere oggi finanziate non basteranno certo a colmare il divario con le altre città. Bisogna invece accelerare vertiginosamente e rigorosamente con tutti i progetti mancanti, quei cantieri della transizione ecologica con i quali dare l'impulso per un gran salto di qualità nella mobilità romana: ogni chilometro di nuovi tracciati per le metro, la chiusura dell'anello ferroviario e ogni tram, a partire da quello che dalla stazione Termini raggiungerà San Pietro cambiando in meglio il cuore di Roma”.

Il futuro del ferro di Roma

La “cura del ferro” è uno dei cavalli di battaglia del sindaco di Roma e, in particolare, dell’assessore alla mobilità, Eugenio Patanè. Nel futuro sono previste 11 nuove linee di tram di cui 4 già finanziate. Parliamo, nello specifico, della tramvia Togliatti, della Verano – Tiburtina, della Termini – Giardinetti – Tor Vergata e della tanto discussa TVA, la Termini – Vaticano – Aurelio. Le altre 7, non ancora finanziate, dovrebbero vedere la luce entro il 2030: via Barletta-viale Angelico-piazzale Clodio; viale Angelico-ponte della Musica-Parco della Musica; stazione Tiburtina-Ponte Mammolo; piazza Mancini-corso Francia-stazione Vigna Clara; Anagnina-Tor Vergata-Torre Angela; Giardinetti-Tor Vergata; Marconi-Appia Antica-Subaugusta. Un piano complessivo che porterebbe un incremento di linee tramviarie di circa 70 chilometri, in aggiunta ai 31,2 già presenti in città, sui quali viaggerranno i nuovi 121 tram attesi nei prossimi anni.

Per quanto riguarda le metro, per le quali sono attese le aperture delle nuove stazioni di Colosseo e Porta Metronia in vista del Giubileo 2025, l’obiettivo del Campidoglio, impegnato nella sostituzione dell’armamento lungo la linea A, è di incrementarle di 63 chilometri. Un obiettivo ambizioso se si pensa che, attualmente, le metro romane possono contare su 60,6 chilometri di binari. Da segnalare che, di recente, è stata indetta la gara per la progettazione del prolungamento della linea A per due chilometri da Battistini e Torrevecchia.