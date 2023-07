Piazza Sant'Agostino, addio alle macchine. Adesso è un'area totalmente pedonale

Niente più auto e furgoni parcheggiati disordinatamente. Piazza Sant'Agostino, a due passi da piazza Navona, è ora totalmente pedonale. Il restyling si è concluso ed è stato presentato dal Comune, con il sindaco Roberto Gualtieri che si è recato sul posto per una visita.

In vista del Giubileo, che si aprirà ufficialmente l'8 dicembre 2024, l'amministrazione sta cercando di dare nuova vita e fruibilità ai luoghi simbolo della spiritualità e della cultura di Roma. Tra questi c'è la basilica dei santi Trifone e Agostino, a due passi da piazza Navona, in pieno centro. La pedonalizzazione, che ha coinvolto anche via dei Pianellari, riconsegna alla cittadinanza e ai turisti e pellegrini un pezzo di città.

Presenti alla visita inaugurale anche l'assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini, il responsabile del rione V Ponte della Soprintendenza speciale Alessandro Mascherucci, l'assessora del I municipio Alessandra Sermoneta, il segretario dell'ordine di Sant'Agostino Pasquale Di Lernia e il Priore della Comunità agostiniana Domenico Giacomobello. “È bellissimo – ha dichiarato il Sindaco - poter restituire questa piazza al suo splendore e renderla finalmente pedonalizzata, senza più le auto parcheggiate: complimenti al Csimu e all'assessora Segnalini, al I Municipio e alla Soprintendenza statale per questo lavoro. Il progetto consente di valorizzare adeguatamente una delle chiese più importanti di Roma che contiene opere come la Madonna dei Pellegrini di Caravaggio e altri capolavori". "Adesso- ha continuato Gualtieri - c’è la bellissima idea di apporre qui una fontana con una colonna, la ciliegina sulla torta per completare l’intervento fino in fondo e dare il senso della piazza“.