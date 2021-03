Piazza Venezia: torna in funzione la storica pedana dei vigili

Una pedana che riporta alla mente l’immagine di un giovane Alberto Sordi nei panni del vigile Otello Celletti a dirigere il traffico. Era il 1960. Da allora sono passati oltre 60 anni. Si tratta della storica pedana della Polizia Locale di piazza Venezia, entrata di nuovo in funzione.

Al termine dei lavori di riqualificazione della piazza, i “pizzardoni” sono potuti salire di nuovo sulla pedana per dirigere il traffico in uno dei luoghi più rappresentativi e conosciuti della città. Gli agenti in servizio hanno poi ricevuto anche la visita del Comandante Generale del Corpo Ugo Angeloni, che ha voluto salutare e ringraziare di persona gli agenti al lavoro sulla piazza.

"Qualche giorno fa, arrivando in Campidoglio, ho visto di nuovo in funzione la storica pedana dei vigili urbani che si trova in piazza Venezia - racconta la sindaca Raggi su Facebook - Noi romani la conosciamo bene, anche perché compare in una famosa scena di un film con Alberto Sordi. Nel tempo la pedana è diventata un simbolo di Roma. Guardatela in queste immagini, sullo sfondo di una piazza completamente riqualificata e sempre più bella!", scrive postando la foto della piazza.