La bufala della pecora Marisa a Centocelle scappata a Pietralata

Da Centocelle a Pietralata in fuga dal suo padrone. Però, a quanto pare, tutto questo non è mai accaduto. Sabato 27 gennaio, verso le 23, il signor Donato pubblica un annuncio sul gruppo Facebook “Sei di Centocelle Se” chiedendo un aiuto. L’uomo, infatti, aveva smarrito la sua pecora Marisa, “in zona San Felice” e voleva a tutti i costi ritrovarla. Per riuscirci, e visto che i social adorano le storie di animali in difficoltà più di quelli sugli esseri umani, Donato aveva anche messo il suo numero di telefono ed una foto dell’animale: peccato che tutto fosse una fake.

I punti oscuri

Partiamo dal tragitto. La pecora, secondo le segnalazioni arrivate sotto al post, si sarebbe spostata da Centocelle fino a Pietralata. C’è chi dice di averla avvistata sulla Prenestina alle 10:30 circa di sabato. Altri, che volevano trovarla per poterla accarezzare, giurano di aver visto una pecora, proprio quella della foto, direttamente nella zona di via dei Monti di Pietralata. L’animale, insomma, avrebbe percorso più di 5 chilometri quasi indisturbato, scappando o nascondendosi alla vista di qualsiasi essere umano. Molto strano per un animale che, almeno dal post social, sembrerebbe vivere in casa. Inoltre, visto che, a quanto pare, la pecora non è stata ancora ritrovata, appare strano che nessun altro l’abbia più vista.

Il telefono

Chi scrive è stato, come tanti, attratto dal post. Allora, come prima cosa, abbiamo provato a contattare il numero di telefono lasciato dal signor Donato. Ci ha risposto prima una donna che ci diceva di non sapere niente di questa storia. Poi, pochi minuti dopo, dallo stesso numero riceviamo una chiamata. Questa volta era un ragazzo che, dalla voce, sembrava chiamasse dalla Toscana. Quello che è certo è che era furioso: “E' da questa mattina che mi chiamate con questa storia della pecora, ora denuncio tutti”. A nulla sono valse le nostre spiegazioni, anzi. L’uomo aveva timore si trattasse di uno scherzo e che volessimo mandargli un virus sul cellulare.

La foto rubata

Donato, nel mettere il suo post sui social, ha anche messo una foto della “pecora Marisa”. Peccato che l’immagine fosse datata e di molto. Quella pecora, infatti, era stata immortalata a Falconara, nelle Marche. Come è possibile vedere nella foto di apertura, l’animale era finito anche su un articolo del Corriere Adriatico, nel 2022. Insomma, la foto del signor Donato non è - se mai dovesse esistere - della sua Marisa.

Il signor Donato

A questo punto non mancava altro che contattare il signor Donato tramite Facebook. Il messaggio è stato scritto di domenica. Per carità, guadando il profilo del signore non è molto attivo. L’ultimo post, prima di quello su Marisa, risale al 24 gennaio con una vignetta che prende in giro il cambiamento climatico. Purtroppo, ad oggi, Donato non ci ha ancora risposto.

Fake news

Tutto, quindi, lascia pensare che questa sia una vera e propria fake news anche se non si capisce il motivo di mettere in giro una storia del genere. Quello che è certo è che il post ha fatto numeri da capogiro, con centinaia di commenti che chiedevano, anche a distanza di giorni, di avere aggiornamenti sullo stato di salute della “povera Marisa”.