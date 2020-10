Positivo al Coronavirus non riesce a raggiungere l'ambulanza, soccorso dai pompieri

Lo hanno trasportato sino all'ambulanza. A ringraziare i pompieri un paziente positivo al Coronavirus colto da malore. E' successo la notte di venerdì 30 ottobra quando i Vigili del fuoco di Bracciano si sono recati presso una R.S.A per assistenza al 118. Si trattava di trasportare un paziente Covid positivo, colto da malore, in ambulanza visto che causa condizioni impervie del terreno, il mezzo dei sanitari non poteva raggiungere la struttura.

I pompieri, raggiunto, il luogo dell'intervento con due automezzi e dopo aver indossato tutti i dispositivi di protezione individuale, hanno scortato il personale sanitario all'interno della struttura. Una volta che i sanitari hanno stabilizzato l'uomo, i vigili del fuoco lo hanno trasportato per 2.5 chilometri fino ad arrivare in ambulanza.

