Paxlovid, a Roma il primo paziente curato con il farmaco anti covid

Un'arma in più contro il covid. E' ancora una volta lo Spallanzani di Roma in Italia a fare da apripista, utilizzando per la prima volta il farmaco anti covid, il Paxlovid, farmaco sviluppato da Pfizer per il trattamento precoce dei pazienti affetti da Sars-CoV-2.

Chi è come viene curato con il Paxlovid

Si tratta di un uomo di 54 anni, con malattia cardiovascolare e Covid-19, sintomatico da tre giorni. La cura consiste in tre compresse la mattina e tre la sera, da assumere per cinque giorni. Ricordiamo che Paxlovid è composto dall'antivirale Nirmatrelvir e da un farmaco potenziante, il Ritonavir.

Il trattamento con Paxlovid, ha stabilito l'Aifa, deve iniziare il prima possibile dopo la diagnosi di Covid-19 ed entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi. Ha una durata di 5 giorni. A prescriverlo potranno essere i medici di base, le Uscat, il 118 o i pronto soccorso e spetterà poi al paziente andarlo a ritirare alla farmacia ospedaliera per poi proseguire la cura a casa.

Come funziona Paxlovid

Come funziona questo farmaco? Lo aveva spiegato Pfizer, in una nota ufficiale. "Paxlovid è il primo medicinale antivirale da somministrare per via orale raccomandato nell'Ue per il trattamento del Covid-19. Contiene due principi attivi, PF-07321332 e ritonavir, in due compresse diverse. PF-07321332 agisce riducendo la capacità del virus Sars-Cov-2 di moltiplicarsi nell'organismo, mentre ritonavir prolunga l'azione di PF-07321332 consentendogli di rimanere più a lungo nell'organismo, a livelli che hanno effetto sulla moltiplicazione del virus".

Secondo Aifa, Paxlovid nello studio registrativo si è dimostrato efficace nel ridurre dell'88% il rischio di ospedalizzazione e morte se preso entro 5 giorni dall'inizio dei sintomi (dell’89% se somministrato entro 3). "È indicato per il trattamento di pazienti adulti - spiegano gli esperti - con infezione recente da Sars-Cov-2 con malattia lieve-moderata che non necessitano ossigenoterapia e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di Covid-19 severo".

"Un'arma che non sostituisce il vaccino"

Ad annunciare l'arrivo del medicinale allo Spallanzani è stato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato sottolineando che "bisogna concentrare l'attenzione sulla fascia di età 40-49 anni, ovvero quella più numerosa per i non vaccinati'". "Il contrasto al Covid ci ha insegnato che il fattore tempo è essenziale, bene ha fatto l'Istituto Spallanzani a partire subito con i reclutamenti per la somministrazione del nuovo antivirale Paxlovid, un'arma in più che non sostituisce il vaccino. Nella giornata di domani si partirà anche negli altri centri regionali. Il Lazio è tra le Regioni che hanno le migliori performance nella copertura vaccinale, nella somministrazione degli anticorpi monoclonali e degli antivirali", aggiunge l'assessore.

Vaccini e contagi la situazione nel Lazio

Nel consueto bollettino diffuso ieri D'Amato ha fornito i numeri della vaccinazione e dei contagi. Sul fronte della campagna di vaccinazione l'assessore ha ricordato che sono stati "superati i 12,8 milioni di vaccini complessivi, superate le 3,6 milioni di dosi booster effettuate, superato il 75% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 130 mila i bambini con prima dose". Quanto all'andamento dell'epidemia, nel Lazio "continua il trend in discesa dei casi su base settimanale. Oggi su un totale di 107.420 tamponi - ha spiegato - si registrano 11.715 nuovi casi positivi (+103) il dato comprende un recupero di 1.169 notifiche in ritardo a Latina, sono 41 i decessi (+15) il dato comprende un recupero di notifiche, 2.077 i ricoverati (-27) 196 le terapie intensive (+4) e +14.605 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,9%. i casi a Roma città sono a quota 4.931".