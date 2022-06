La polizia locale consegna ai bambini la "patente del buon pedone"

Anche quest'anno gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, hanno tenuto importanti iniziative nelle scuole per coinvolgere gli alunni, a partire dai più piccoli, nell'apprendimento di alcune regole per muoversi in sicurezza sulla strada. Come avvenuto ad esempio nel territorio del XI Municipio, dove il personale del gruppo “Marconi”, ha avuto modo di confrontarsi con oltre 300 bambini di 17 classi di alcune scuole primarie e dell'infanzia.

Gli incontri si sono svolti con un approccio educativo basato in gran parte sul gioco, dove i piccoli studenti sono diventati i veri protagonisti di alcune storie, impersonificando di volta in volta ruoli diversi (pedone, conducente e agente). Grazie all'esperienza, alla sensibilità e alla fantasia messe in campo dagli agenti, i bambini hanno potuto imparare, divertendosi, alcune semplici regole e comportamenti corretti per la loro e altrui sicurezza.

Questa sinergia tra mondo dell’infanzia e Polizia Locale è culminata in un evento conclusivo dell’anno scolastico avvenuto nei giorni scorsi presso l’istituto comprensivo "Sacri Cuori" in via del Trullo, dove a tutti i bambini è stata consegnata una speciale "Patente del buon pedone"