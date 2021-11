L'Assessore Patané premia Monia, autista Atac che ha soccorso un bimbo di 5 anni

Un esempio di moralità e decoro cittadino Monia, l’autista che lunedì scorso è stata celebrata direttamente da Atac, per aver salvato nella notte un bambino di 5 anni, disperso nei pressi della Bufalotta, e accolto sul bus della linea 86 mentre erano in corso le ricerche dei famigliari.

Questa mattina l’assessore alla mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patané, ha voluto incontrare personalmente la dipendente Atac e premiarla per il gesto, “Azioni belle e coraggiose come quella che ha compiuto vanno sottolineate e valorizzate – ha dichiarato l’Assessore Patané - Mi ha colpito molto l’umanità, la dolcezza e la sensibilità di questa ragazza che non ci ha pensato nemmeno un istante a fermare la vettura, scendere e mettere in salvo il bimbo uscito inavvertitamente da solo dalla sua abitazione. Ho ritenuto doveroso incontrare Monia per ringraziarla, a nome dell’amministrazione e di tutta la città di Roma, per il suo gesto esemplare che dà lustro alla categoria, all’immagine dell’azienda e ci inorgoglisce come cittadini romani. Ho sempre pensato e sostenuto che il personale Atac sia una risorsa straordinaria per la città di Roma e il gesto compiuto da Monia ne è l’ennesima dimostrazione”.