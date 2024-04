Cosa fare a Pasquetta a Roma. Viabilità, trasporti e meteo: la guida completa

Le giornate si allungano sempre di più (anche grazie all'ora legale) e se il tempo assiste, quella di Pasquetta è l'occasione giusta per restare all'aperto un po' di più. Nel giorno del Lunedì dell'Angelo, 1 aprile, romani e turisti sfruttano l'occasione per passeggiate nei parchi e nelle ville storiche della Capitale, per visitare i siti archeologici, partecipare ad eventi ma anche - soprattutto se il tempo non dovesse essere dei migliori - fare un giro in qualche museo. Occhio alle modifiche del trasporto pubblico e alle strade chiuse, soprattutto nei dintorni della Città del Vaticano, dove si svolgono i riti per le festività Pasquali.

Muoversi a Pasquetta 2024

Iniziamo dalla viabilità e dal trasporto pubblico locale. Come fa sapere Roma Servizi per la Mobilità, per le celebrazioni in Vaticano anche il lunedì 1 aprile ci saranno divieti di sosta e chiusure a ridosso della basilica di San Pietro. Inoltre, via dei Fori Imperiali sarà totalmente pedonalizzata per tre giorni, da sabato 30 a lunedì 1. Chiusura anche per i bus. Deviano le linee 51, 75, 85, 87 e 118. Il servizio festivo della rete capitolina del trasporto pubblico sarà attivo sia domenica sia lunedì, con la Ztl non attiva in nessun quadrante dove sono installati i varchi.

Eventi a Roma lunedì 1 aprile 2024

Per quanto riguarda le cose da fare a Roma per la Pasquetta 2024, c'è l'imbarazzo della scelta. Iniziamo dai Musei Capitolini, che resteranno aperti. Il giorno di Pasquetta in particolare è in programma una visita alla scoperta degli acquedotti nella Roma antica, un laboratorio di disegno al Museo dell’Ara Pacis, un percorso all'interno di Villa Borghese alla ricerca delle sculture di animali in peperino, marmo o travertino poste a decorazione dei portali, degli edifici, degli arredi e delle fontane del parco, una visita d’insieme ai Musei Capitolini. Chi vorrà potrà poi decidere tra Cinecittà World (dove la Piazza delle Fontane sarà invasa da un colorato Villaggio di Gonfiabili) e Magic Land, dove inaugura già dal 30 marzo il "Magic Bubble Show", uno spettacolo in esclusiva che porterà il pubblico in un viaggio magico attraverso il mondo delle bolle di sapone. Eventi anche al Castello di Lunghezza, al Luneur, c'è l'Ostia Chocolate e ci sono le farfalle dell'Appia Joy Park al parco dell'Appia Antica.

Il meteo a Roma a Pasquetta

Il meteo sarà incerto. Una domenica di Pasqua per lo più soleggiata lascerà il passo a una Pasquetta che, soprattutto nelle ore centrali della giornata, secondo quanto prevedono i meterorologi di 3BMeteo, porterà anche pioggia sulla Capitale. Temperature primaverili, con quasi 23 gradi percepiti nel pomeriggio, potrebbero però essere rovinate da precipitazioni moderate. Allerta meteo per vento forte (raffiche fino a circa 50 km/h) al mattino, proveniente da sud sud-est, che andrà calmandosi nel pomeriggio con raffiche massime a 30 km/h provenienti da ovest. "Durante il weekend di Pasqua tempo stabile, ma il lunedì di Pasquetta potrebbe vedere il ritorno di qualche pioggia - confermano gli esperti di 3BMeteo.com - , da confermare con i prossimi aggiornamenti".