Pasquetta al mare per i romani: litorale preso d'assalto

Le temperature non proprio primaverili e le raffiche di vento non frenano la voglia dei romani di passare la Pasquetta al sole in un primo, timido anticipo della stagione estiva.

Anche se in tanti hanno scelto di trascorrere la giornata in uno dei numerosi agriturismi che costellano le campagne della provincia, già dalle prime ore di lunedì sono state moltissime le auto che da Roma si sono messe in strada per muoversi in direzione Ostia, Fiumicino, Maccarese e Fregene, con bar, ristoranti e stabilimenti balneari che hanno registrato il tutto esaurito. Prese d’assalto anche le spiagge, tra partite a calcio, primi bagni di sole e pranzi al sacco consumati in riva al mare.

Da Villa Pamphilj a Villa Borghese, Pasquetta nei parchi cittadini

Anche i parchi sono stati presi d’assalto da gruppi di amici e famiglie che hanno scelto di trascorrere la Pasquetta nel verde. Da Villa Pamphilj a Villa Borghese passando per il Parco degli Acquedotti e Villa Sciarra, tante le persone che si sono ritrovate nei polmoni verdi cittadini con teli e cestini da pic-nic per trascorrere qualche ora al sole. Non senza qualche protesta: a Villa Pamphilj, l’associazione che da anni si occupa della tutela e della promozione dello storico parco ha puntato il dito contro chi ha abbandonato dietro di sé una scia di rifiuti, dalle bottiglie di plastica a quelle di vetro passando per cartacce e sacchetti.

Pasquetta in città tra monumenti e musei

Se i romani hanno scelto di andare in cerca di spiagge e prati, la città è rimasta a completa disposizione dei moltissimi turisti che l’hanno scelta come meta per il fine settimane lungo di Pasqua. In migliaia hanno affollato le strade godendosi il patrimonio artistico e culturale romano, approfittando anche dell'iniziativa “Pasqua nei Musei” promossa da Roma Capitale per visitare i musei.

Proprio alla luce della massiccia presenza di turisti e dell’esodo verso il litorale, sono stati potenziati i controlli di forze dell'ordine e polizia locale sulle principali strade di entrata e uscita dalla città, sulla Roma-Fiumicino, e nei luoghi di maggior aggregazione.