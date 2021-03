A Pasqua tutta Italia in zona rossa dal 3 al 5 aprile: Governo presenta il piano alle Regioni

Pasqua come Natale: l'Italia sarà tutta in zona rossa. Dal 3 al 5 aprile, infatti, sono previste restrizioni compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta. E' l'intenzione del governo secondo quanto emerge dalla riunione con Regioni ed Enti Locali.

Le nuove misure restrittive anti-Covid all'esame del governo saranno valide dal 15 marzo al 6 aprile in base a un decreto legge, secondo quanto trapela dopo la videoconferenza Governo-Regioni-Comuni (Anci)-Province (Upi).

Nelle Regioni arancioni, secondo quanto emerge dalla bozza presentata alle Regioni, sarà "consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno", tra le 5 e le 22, "e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi". Lo spostamento non è consentito nelle zone rosse.

Col nuovo decreto si andrà automaticamente in rosso con incidenza settimanale 250/100mila tra nuovi casi ed abitanti. La soglia dell'indice Rt cala da 1,5 a 1,25. Le regioni in arancione potranno decidere di istituire zone rosse locali.

Dalla bozza emerge anche che "dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle Regioni nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile".

Tra le regioni a rischio zona rossa, anche il Lazio. "Se ci saranno restrizioni sarà una decisione giusta, da i dati che abbiamo vediamo che le varianti sono molto, molto pericolose, mi permetto di suggerire che l' unica cosa che ci salva, al di là delle ulteriori restrizioni, sarà la responsabilità civile", ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ospite di "Uno Mattina", su Rai Uno. "Bene le regole, ma stringiamo i denti - ha aggiunto -. La vera svolta è nel comportamento delle persone".