Pasqua a Roma: oltre 100mila fedeli a San Pietro per la benedizione di Papa Francesco

Oltre centomila persone presenti in piazza San Pietro per la tradizionale benedizione "Urbi et Orbi", che Papa Francesco quest'anno ha impartito dopo aver "riposato" in occasione della Via Crucis, saltata per evitare di sottoporsi al freddo dopo il ricovero di qualche giorno fa. Una presenza massiccia, riferita da fonti vaticane, alla quale il Santo Padre ha parlato di pace, rifugiati, deportati, migranti, prigionieri politici.

Oltre 100mila fedeli a San Pietro

In una San Pietro blindata per l'occasione, con oltre 100.000 tra fedeli e turisti, Papa Francesco ha lanciato un appello, l'ennesimo da un anno a questa parte, in favore "dell'amato popolo ucraino, per aiutarlo nel cammino verso la pace ed effondi la luce pasquale sul popolo russo". "Conforta i feriti e quanti hanno perso i propri cari a causa della guerra - si è rivolto Francesco - e fai che i prigionieri possano tornare sani e salvi alle loro famiglie. Apri i cuori dell'intera comunità internazionale perché si adoperi a porre fine a questa guerra e a tutti i conflitti che insanguinano il mondo".

Le parole del Papa per riguaiti e migranti

Parole per rifugiati, deportati, prigionieri politici e migranti "specialmente i più vulnerabili, nonché tutti coloro che soffrono la fame - ha agigunto il Papa - la povertà e i nefasti effetti del narcotraffico, della tratta di persone e di ogni forma di schiavitù". E' la preghiera del Papa nel giorno di Pasqua. "Ispira, Signore, i responsabili delle nazioni, perché nessun uomo o donna sia discriminato e calpestato nella sua dignità".

Alla fine della messa, il Papa a bordo della papamobile ha effettuato un lungo giro, arrivando su via della Conciliazione, piena anch'essa, per salutare il resto dei fedeli.

Roma blindata per la Pasqua

Per assicurare la sicurezza di tutti i turisti e i cittadini romani, il comitato per l'ordine e la sicurezza da venerdì 8 fino a lunedì 10 aprile, ma in ogni caso fino a "cessate esigenze" ha stabilito una serie di divieti e restrizioni nelle aree centrali di Roma, creando una "green zone" nel centro storico, l'area del Colosseo e del Vaticano. Oggi, domenica di Pasqua, gli agenti delle forze dell'ordine saranno schierati di fronte alla Basiliche e nei luoghi più trafficati e ci sarà una doppia area di sicurezza per la messa di Pasqua, con nove varchi controllati con i metal detector e sette varchi per San Pietro. In campo ci sono i reparti speciali della polizia di Stato e dell'arma dei carabinieri, a supporto dell'attività delle pattuglie ordinarie, che sono impiegati in funzione di prevenzione ma comunque pronti a intervenire in caso di criticità. Presente anche la polizia locale per la gestione del traffico e la protezione civile.