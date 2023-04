Peluche e uova pasquali: la polizia porta un sorriso ai bimbi degli ospedali pediatrici. Il video

Il coniglio pasquale della polizia di Stato è arrivato dai bambini ricoverati presso il reparto di pediatria, di chirurgia pediatrica e infine presso il pronto soccorso pediatrico dell’ospedale San Camillo e del policlinico Umberto I.

I poliziotti del XII distretto Monteverde, della polizia postale, della polizia stradale e dei nibbio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Roma, insieme a Nestlè e Perugina e ai clown, hanno consegnato peluches e uova di cioccolata ai bimbi, anche piccolissimi, lì ricoverati. I medici e gli infermieri presenti li hanno accolti con grande entusiasmo, partecipando alla consegna dei doni.

Sono state giornate ricche di sorprese per i piccoli pazienti ed emozionanti per gli uomini in divisa, felici di aver regalato, a chi non potrà trascorrere la Pasqua a casa, attimi di gioia e spensieratezza, accompagnati da grande sorrisi. Un saluto finale, insieme a un uovo di Pasqua, è stato donato anche ai pazienti del servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Ogni giorno, le donne e gli uomini della polizia di Stato sono vicini a chi è meno fortunato e soffre, sostenendo chi presta la propria opera per restituire la speranza di un futuro sereno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.