Il parking Cornelia sarà realtà. Al privato tutti i proventi della sosta a pagamento

Un nuovo parcheggio a Roma con i soldi dei privati. È stata aggiudicata la gara e sottoscritto il contratto con il promotore del project financing - Rti No Problem Parking con Si.Ge.A. Costruzioni - per la realizzazione del parcheggio Cornelia, al di sotto dell’omonima circonvallazione. L'intervento, totalmente finanziato dal privato, consiste nell'affidamento in concessione tramite project financing della progettazione, rifunzionalizzazione e gestione dell’esistente parcheggio al di sotto della Circonvallazione Cornelia per circa 250 posti auto.

La durata della concessione

La concessione avrà durata di 33 anni e 10 mesi: un anno e 10 mesi per la progettazione e l’esecuzione dei lavori, che inizieranno entro la fine dell'estate, e 32 anni per la fase di gestione del servizio in concessione. Il Parking Cornelia era stato inaugurato nel 2001 e chiuso nel 2006 a causa di problemi di varia natura, a cominciare dal sistema di automazione che ha mostrato da subito gravi lacune.

“La firma del contratto – ha commentato l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè – rappresenta l'ultimo step amministrativo-burocratico dell’iter che porterà alla realizzazione del parcheggio Cornelia: un'infrastruttura che, con i suoi circa 250 stalli, avrà una funzione strategica sia come scambio per la Metro A, sia per togliere le auto dalla strada in vista della costruzione della tranvia Termini-Vaticano-Aurelio. Si tratta di un’opera attesa da tanti anni dai cittadini di un quadrante della città che, tra metro, attività commerciali e strutture sanitarie ha un enorme bisogno di parcheggi”.

Cosa prevede l’accordo

Partiamo da un presupposto. Roma avrà un parcheggio che prima non aveva senza spendere soldi pubblici. Il privato, però, avrà i suoi vantaggi, ovviamente. Secondo l’accordo, infatti, la Rti No Problem Parking con Si.Ge.A. Costruzioni incasserà i proventi delle soste per 33 anni.

L’investimento complessivo per il privato sarà di 5 milioni e 324 mila euro. Il ricavo medio di gestione annuo, calcolato nell’arco di 33 anni inserendo, ovviamente, i correttivi dovuti all’adeguamento dell’Istat, è di 763 mila euro, a fronte di una spesa per la gestione dell’infrastruttura (compresa dei costi del personale e opere manutentive) di 242 mila euro. Il piano prevede di “vendere” 796 ore di parcheggio al giorno con una durata media di 191 minuti per ogni auto, al costo di una tariffa media di 6,6 euro. L’incasso mensile previsto è di 49 mila euro. A regime, quindi, il parcheggio frutterà 488 mila euro l’anno (iva esclusa) per i primi anni di gestione.