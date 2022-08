Violenza di genere e pari opportunità, la Regione lancia un bando da 300mila euro

Da oggi, mercoledì 3 agosto, è online l'avviso pubblico regionale che mette a disposizione 300.000 euro a favore di progetti che mettano al centro la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, la promozione delle pari opportunità e l'enpowerment, quindi lo sviluppo delle capacità individuali e la riconquista dell'agire personale.

Ad essere coinvolti dal bando sono comuni del Lazio e municipi di Roma Capitale, in forma singola o associata, in collaborazione con enti del terzo settore che abbiano comprovata esperienza in materia. In particolare scuole, enti museali, biblioteche e luoghi della cultura.

Ammessi al contributo, che potrà coprire fino all'80% delle spese per un massimo di 5.000 euro, saranno progetti di comunicazione e sensibilizzazione su vari temi quali la toponomastica femminile, l'educazione sentimentale, la promozione del ruolo delle donne nelle discipline scientifiche (STEM) e la valorizzazione della storia e della cultura dell'emancipazione femminile.

La presentazione delle domande sarà possibile fino alle 12 del 30 settembre e tutte le informazioni sono reperibili al link https://www.regione.lazio.it/ notizie/pari-opportunita/ avviso-pubblico-contrasto- violenza-genere-empowerment.