Caffarella, centinaia di volontari tirano a lucido il parco: rimossi i rifiuti anche dall’Almone

La Caffarella è stata tirata a lucido. Centinaia di persone hanno aderito all’iniziativa di pulizia che l’associazione Retake, in in partnership con il marchio ACE, ha organizzato nel polmone verde incastonato tra via Latina e via Appia Antica.

L'evento alla Caffarella

“È stato un momento di partecipazione collettiva dei cittadini per prendersi cura di uno spazio importante di condivisione e socializzazione” fanno sapere gli organizzatori, che parlano di “500 persone impegnate nell’evento”, realizzato con il patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio, in occasione del World Cleanup Day 2022.

Nel corso dell’iniziativa, circa cinquanta bambini hanno preso parte alle attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale, mentre sono state ottanta le persone che hanno aderito alle visite guidate alla cava romana ed al Parco archeologico dell'Appia antica.

La pulizia dell'Almone

Durante il pomeriggio sono state ripulite e riverniciate trenta panchine nel parco, che solitamente riceve le cure di un attivo comitato locale, che da anni si batte per la valorizzazione del polmone verde e del fiume Almone, il corso d’acqua che attraversa il parco e che considerato sacro dagli antichi romani. In occasione del World Cleanup Day dal fiume, i volontari, hanno recuperato e rimosso circa una tonnellata di rifiuti.