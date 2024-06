Nel parcheggio della stazione Jonio è attiva la lettura automatica della targa

Tutti i parcheggi di scambio della Metro B1 di Roma sono ora automatizzati. Da lunedì 10 giugno, infatti, anche nell’area della stazione Jonio sarà possibile lasciare la propria automobile senza doversi fermare alle colonnine per i ticket.

Lettura automatica della targa

Occorre ricordare che la sosta nei parcheggi Atac è gratuita per gli abbonati Metrebus, annuali e mensili. All’entrata dei parcheggi di scambio, infatti, è possibile utilizzare direttamente la propria card per poter accedere ai posteggi.

Come già fatto con le stazioni di Annibaliano e Conca d’Oro, anche a Jonio, fermata della Metro B1, gli abbonati potranno entrare direttamente nell’area di sosta.

Per gli abbonati Metrebus registrati in un apposito database e che vogliono lasciare la loro auto in uno dei tre parcheggi sopra citati, il sistema riconoscerà, sia all’entrata che all'uscita, la targa del veicolo e alzerà la sbarra, consentendo in modo rapido e agevole il transito del mezzo.

Verrà comunque consegnata agli abbonati Metrebus una tessera con un barcode/QRcode, da utilizzare in alternativa alla lettura automatica della targa. Per poter attivare la lettura automatizzata della targa e ricevere la tessera barcode/QrCode basterà recarsi, al primo accesso, all'Infopoint e registrarsi. Da quel momento in poi il servizio è attivo.