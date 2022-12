Per i romani parcheggiare è un incubo: la mappa delle zone peggiori

Per la stragrande maggioranza dei romani, parcheggiare in città è un incubo: troppo pochi gli stalli a disposizione, soprattutto nel quadrante nord della Capitale. E negli ultimi due anni, complice il ritorno su strada di moltissime auto private, l’insoddisfazione dei cittadini è aumentata esponenzialmente.

Le zone di Roma in cui è più difficile (e più facile) parcheggiare

È quanto emerge dall’ultima indagine di Acos, l’agenzia per il controllo dei servizi pubblici e locali, in relazione alla qualità percepita dai romani sul fronte dei parcheggi cittadini: “Il 2020 ed il 2021 hanno visto un sensibile incremento dell’insoddisfazione, legata soprattutto all’utilizzo maggiore dell’automobile privata e, quindi, alla maggiore difficoltà di trovare parcheggio”, scrive l’agenzia. Che indica anche le aree considerate più critiche per la sosta su strada, ovvero Nomentano, Prati, Flaminio e Pinciano.

Se nel 2017 la percentuale di romani che si dichiarava “per nulla soddisfatta” dall’offerta cittadina di parcheggi era pari quasi allo zero, nel 2021 è salita al 28,5%, con appena lo 0,9% che si dichiara “molto soddisfatto”. E cala drasticamente anche la percentuale di chi si definisce quantomeno “abbastanza soddisfatto”: nel 2017 era ben oltre la sufficienza, il 63%, oggi si ferma al 31%, mentre il 39,7% si definisce “poco soddisfatto”.

Come detto, è il 2021 “l’annus horribilis” per i parcheggi: degli 8 ambiti territoriali in cui Acos ha diviso la Capitale, praticamente per tutti è presente una percentuale di cittadini che si dice “per niente soddisfatta” del servizio parcheggi. Ed è il quadrante nord a presentare più criticità: in zona Trieste, dove nel 2020 ben il 70% dei cittadini intervistati si era detto soddisfatto dell’offerta parcheggi, nel 2021 il 47,9% del campione si dice molto insoddisfatto, il 33% poco soddisfatto, appena il 19,1% soddisfatto.

I romani sono invece soddisfatti della disponibilità e dell’offerta di stalli in centro (il 60,9%) e nelle zone di Trastevere e Testaccio, dove ben l’82,4% ritiene i parcheggi più che sufficienti e addirittura il 7,8% si dice “molto soddisfatto” del servizio offerto. E se è vero che uno degli obiettivi della giunta Gualtieri è spingere i cittadini a usare il trasporto pubblico, l'assenza di parcheggi rientra comunque nel novero delle criticità da risolvere per evitare che le strade siano intasate di automobilisti alla disperata ricerca di un parcheggio, e che a dominare sia la sosta selvaggia che spesso intralcia anche il transito dei mezzi pubblici.

I problemi principali del parcheggio a Roma

I problemi principali sono parcometri e posti disponibili: per il 38,3% è una voce altamente insoddisfacente. Seguono segnaletica e informazioni (30,7% per niente soddisfatti), e tariffazione e modalità di pagamento (24,5%).

La stessa agenzia fa notare, d’altronde, che l’offerta di stalli è rimasta sostanzialmente stabile dal 2016 a oggi: dopo una lenta crescita dal 2010 al 2016, anni i posti auto a pagamento (strisce blu) sono passati da 69mila a 75mila, nel 2020 sono addirittura diminuiti, scendendo a 73.841. I parcheggi, insomma, sono pochi e mal distribuiti, con una concentrazione di stalli nelle aree maggiormente centrali o a maggior afflusso turistico che poco si concilia con le esigenze dei romani.

Romani soddisfatti dei parcheggi di interscambio

Diverso invece il discorso per i parcheggi di interscambio, ovvero le strutture realizzate vicino a stazioni metro o capolinea dei bus per incentivare le persone a utilizzare i mezzi pubblici.

I parcheggi di scambio hanno infatti ottenuto, nel corso degli anni, un giudizio maggiormente positivo rispetto alla sosta su strada. La differenza è legata principalmente al diverso tipo di servizio offerto: la sosta di scambio, avvenendo prevalentemente in strutture video sorvegliate, è percepita come più sicura dagli utenti. Anche se, come accaduto per la sosta su strada, tra il 2020 e il 2021 le percentuali sono calate.

Nel 2020 tutte gli ambiti territoriali in cui Acos ha diviso la città hanno registrato un’ampia soddisfazione, ad eccezione delle zone nord e sud-est che comunque ottengono valutazioni positive dalla maggioranza degli intervistati. Nella zona nord sono ricompresi i parcheggi di La Celsa (sito sotto il viadotto Giubileo del 2000, presso il quale i pendolari lamentano storicamente il degrado della zona) e quello di Jonio, presso il quale non sono installate le sbarre di accesso e che viene utilizzato in larga parte dai residenti come un parking privato e gratuito.

Nella zona sud-est sono invece ricompresi i maggiori parcheggi di scambio delle linee A, B e C e Acos sottolinea che “risulta difficile, a un livello così macroscopico, conoscere le ragioni dello scarso apprezzamento”. È presumibile però, prosegue l’agenzia, che a registrare i giudizi peggiori siano i parcheggi di Anagnina, Laurentina e Grotte Celoni, che storicamente raggiungono si riempiono sin dalle prime ore del mattino, per ragioni legate alla limitatezza di posti disponibili rispetto alla domanda intermodale auto-metropolitana.

Nel 2021, come detto, anche per i parcheggi di scambio si registra una generale diminuzione del gradimento, legata alla ripresa degli spostamenti ed alla conseguente difficoltà di trovare posto. Vengono confermati come maggiormente critici gli ambiti nord (rilevazioni effettuate nei parcheggi La Giustiniana e Montebello) ed ovest (rilevazioni effettuate nei parcheggi Cipro e Battistini) dove l’offerta è storicamente più ridotta.